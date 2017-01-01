Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun acı günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınpederi Hasan İsmail hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 ay önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle tedavisi için Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen Hasan İsmail, dün gece sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenaze namazı bugün ikindi namazı sonrası Avcılar Tükenmez Cami'nde kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından İsmail, Avcılar Merkez Mezarlığında defnedilecek.
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YORUMLAR 1
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haberturk_takipcisi 2 saat önceAllah rahmet eylesin, Bakanımızın Başı Sağolsun.00
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