08 NİSAN 2017
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Bolu'da yoğun kar yağışı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:57:44 DHA

Kent sakinleri Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı

  • 1 Bolu'da yoğun kar yağışı
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    Bolu'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı bu sabah erken saatlerde kara dönüştü.

  • 2 Bolu'da yoğun kar yağışı
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    Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplandı.

  • 3 Bolu'da yoğun kar yağışı
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    Bazı mahallelerde araçların üzerinde biriken kar kalınlığı 4-5 santime ulaştı.

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YORUMLAR 0
  • haberturk_takipcisi 21 dakika önce
    Kış geç gidecek anlaşılan. Olsun beæ :)
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