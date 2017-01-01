GÜNDEM
Bolu'da yoğun kar yağışı
08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:57:44 | Güncelleme: 10:02:11
DHA
Kent sakinleri Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı
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Bolu'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı bu sabah erken saatlerde kara dönüştü.
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Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplandı.
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Bazı mahallelerde araçların üzerinde biriken kar kalınlığı 4-5 santime ulaştı.
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Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, Nisan ayında lapa lapa kar yağdığını görünce şaşırdı.
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Kar yağışı altında yürüyerek işyerlerine gidenler şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
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Bazı kişiler de Nisan ayında yağan karın altında selfie çekti.
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Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.
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Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
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Abant'ta kar kalınlığı 10 santime ulaştı.
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Kar yağışı TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşımı yavaşlattı.
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