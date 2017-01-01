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30 yıldır su içmiyor

"Su kullanmıyorum. Kullanma taraftarı da değilim. Ağzımı çalkaladığımda tadını alıyorum. Bana çok yavan geliyor"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:49:12 Güncelleme: 12:31:36 İHA

İzmir Torbalı'da yaşayan 42 yaşındaki Taner Özev 30 yıldır hiç su içmediğini, su ihtiyacı hissettiğinde sadece gazlı içecekler içtiğini öne sürdü. "Ölsem de su içmem" diyen Özev, suyu sadece duş alırken ve diş fırçalarken kullandığını belirtti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kafe-bar işleten ikiz çocuk babası Taner Özev, kendi ifadesiyle 30 yıldır su içmiyor. Suya herhangi bir alerjisi olmadığını veya tiksinti duymadığını söyleyen Özev, "Kendimi bildim bileli suyla bir alakam olmadı. Devamlı gazlı içecek içiyorum. Çocukken mutlaka su içirmişlerdir ama hatırlamıyorum. Sağlık için su içmeye mecbur kalsam yine de içmem. Ölsem de su içmem" dedi.

Çok terlediği zamanlar su ihtiyacı olabildiğini ancak bunu da gazlı içeceklerle karşıladığını kaydeden Özev, şunları söyledi:

"Su kullanmıyorum. Kullanma taraftarı da değilim. Ağzımı çalkaladığımda tadını alıyorum. Bana çok yavan geliyor. Suyu sadece duş aldığımda, dişlerimi fırçaladığımda, yüzümü yıkadığımda kullanıyorum."

ÇEVRESİ SU İÇERKEN GÖRMEDİ

Kolay kolay hastalanan biri olmadığını ancak su içmemesi sebebiyle doktor kontrolüne de gitmediğini ifade eden Özev, "Günde 8 kutu kola içiyorum ama çocuklarım alışmasın diye eve kola almıyorum. Lokantaya gittiğimde yemekten önce kola geliyor. Çevrem elbette beni sağlık konusunda uyarıyor ama kola benim vazgeçilmezim. Su ikram ettiklerinde 'kullanmıyorum' diyorum" ifadelerini kullandı.

Özev'in her zaman yemek yediği lokantanın sahibi Cengiz Öncel de, Özev lokantaya geldiği gibi masaya kola koyduklarını, Özev'i hiç su içerken görmediklerini belirtti.

"BU YAŞTAN SONRA SÖZ GEÇİREMEM"

Oğlunu su içerken görmediğini söyleyen baba Mehmet Ali Özev ise şöyle konuştu:
"Devamlı soda, kola içiyor. Zararlı olduğunu kendisine söyledim ama o su içmemekte ısrar etti. 40 yaşından sonra bir şey diyemem. Bu yaştan sonra söz geçiremem. Sağlıklı olmasını isterim, Allah uzun ömür versin. Ben 80 yaşımı devirdim, onun da bu yaşa gelmesini isterim ama suyu sadece banyoda kullanıyor."

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal, "Su içmeden yaşamak mümkün değil ama su ihtiyacını, sıvı gıdalarla yeterli miktarda karşılanıyorsa suyu ihtiyaç olarak duymuyor olabilir. Ancak su ihtiyacını neyle karşıladığı önemli. Eğer şekerli ve yüksek kalorili zararlı sıvıları içiyorsa bunun hem hormonal dengeye etkisi hem de metabolizma hastalıklarına, kollestrol yüksekliğine, tansiyon yüksekliğine, mide bağırsak sistemine olumsuz etkisi olacaktır. 'Sadece çay içiyorum, kola içiyorum, meyve suyu içiyorum' diyerek su ihtiyacını karşıladığını düşünmek doğru değil. Bu kişilerin bu içeceklerdeki maddelere bağımlı olduğunu gösteriyor. Bu yaşam şeklini değiştirmesi gerekir" dedi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 40 dakika önce
    su yerine soda içilebilir hatta daha sağlıklı olur
  • Misafir 1 saat önce
    Hastalık gelince görürsün gazlı içeceğin yararını!!!
  • Misafir 1 saat önce
    Bir kaç sene içersinde korkunç hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsin..
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