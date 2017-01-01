SON DAKİKA! Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi

Mersin'in Aydıncık İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 10 polis yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Aydıncık ilçe merkezine 5 km kala yağışlı kaygan yolda çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.



Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yerine giden bir ambulansın da kaygan yolda devrildiği bildirildi.

Kaza yapan araç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu korumakla görevli güvenlik görevlilerini taşıyyordu.