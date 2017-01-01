08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mersin
GÜNDEM

SON DAKİKA! Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi

Kazada yaralanan 10 polis memuru ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:11:20 Güncelleme: 11:29:50

Mersin'in Aydıncık İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 10 polis yaralandı.
 
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Aydıncık ilçe merkezine 5 km kala yağışlı kaygan yolda çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.
 
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yerine giden bir ambulansın da kaygan yolda devrildiği bildirildi.

Kaza yapan araç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu korumakla görevli güvenlik görevlilerini taşıyyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
Mersin'de polis aracına saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM

Mersin'deki saldırıyla ilgili 10 gözaltı
SON DAKİKA Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
GÜNDEM

Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı
GÜNDEM

Polisin şüphelenip durdurduğu kişi o çıktı!
Mehmet Selim Kiraz kimdir?
GÜNDEM

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anılıyor
Mersin'de genç polis memuru odasında intihar etti
GÜNDEM

Genç polis memuru canına kıydı!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Torbalı'daki kavga sonrası Suriyeliler ayrıldı
GÜNDEM

TORBALI'DAKİ KAVGA SONRASI SURİYELİLER AYRILDI
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletvekili sayısını bine çıkar o zaman!
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: MİLLETVEKİLİ SAYISINI BİNE ÇIKAR O ZAMAN!
11 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist öldürüldü
GÜNDEM

O TERÖRİST 20 YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜ!

Sivas'ta kuşlar konmasın diye böyle önlem almışlar
GÜNDEM

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

Sınavı geçersiz sayılan astım hastası öğrenciyi sevindiren haber
GÜNDEM

YGS'DE HAYATININ ŞOKUNU YAŞAMIŞTI, YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HABER ORADAN GELDİ!