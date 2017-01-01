08 NİSAN 2017
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otobüs şoförü DARP
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Otobüs şoförüne saldırı güvenlik kamerasında

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, kart okuma cihazını görmesini engellediği için uyardığı yolcu tarafından feci şekilde darp edildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:27:19 Güncelleme: 11:43:27 İHA

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, kart okuma cihazını görmesini engellediği için uyardığı yolcu tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kolu kırılan otobüs şoförü, "Eğer o anda el frenini çekmemiş olsaydım, kaza yaşanabilirdi. Saldırı esnasında o kadar insanın canına mal olabilirdi" dedi.

KART OKUMA CİHAZINI GÖREMEYİNCE UYARDI, FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ

7 yıldır özel halk otobüsünde şoförlük yapan Özkan Eskici (32), Kent Meydanı'nda aracına binen yolcuyu, yolcuların geçişini ve kart okuma cihazını görmesini engellediği için uyardı. Öfkeli yolcu ilk başta şoföre tepki gösterip saldırı girişiminde bulundu. Ancak Fevzi Çakmak Caddesi'nde araçtan inerek halk otobüsünün fotoğrafını çekti. Öfkeli yolcu otobüsü arkadan takip edip Çakırhamam Kızılay Otobüs Durakları'nda sürücüyü yakaladı. Otobüse tekrar binen öfkeli şahıs, otobüs şoförü Özkan Eskici'yi sürücü koltuğunda önce boğazını sıkıp sonra darp etti. Kolu kırılan Eskici, karakolda şikayetçi oldu. Şoförün el frenini çekmesi bir faciayı önledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Başından geçen talihsiz olayı anlatan Eskici, "Sabah saatlerinde şahıs Kent Meydanı duraklarında aracıma bindi. Araç sabah olduğu için doluydu. Şahıs kartını gösterip ön kapının orada bekledi. Sonra diğer yolcular kartını okutacağı için bende 'Biraz bu tarafa gelir misiniz' dedim o da küfür ederek üzerime doğru geldi" diye konuştu.

Tepki vermeden yoluna devam ettiğini anlatan Eskici, "Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan duraklarda indi. Aracımı fotoğrafladı. Ben yoluma devam ettim. Kızılay durağına yanaştığımda "yolcular insin" diye kapıları açtım. Bu arada bir daha gelerek, benim üzerime yürüdü. Direkt boğazıma sarıldı. Saldırmadan önce bir konuşma da geçmedi. Ondan sonra görüntülerde de var. Biz polisi aradık. Şikâyette bulunduk. Bu esnada kolumun arka tarafından zedelenme var. 1 hafta rapor aldım. Pazartesi günü sonuçlar çıkacak" dedi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kimse ile kavga etme taraftarı olmadıklarının altını çizen Eskici, "Günde 600-700 insan taşıyoruz ama bu şekilde olunca da mağdur olan yine bizler oluyoruz. O an el freni çekmemiş olsaydım bir kaza yaşanabilirdi. Saldırı esnasında o kadar insanın canına mal olacaktı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz, "kimse ile kavga edelim" diye yola çıkmıyoruz" dedi.
Kavgayı gören öğrencilerin otobüse gelerek ayırmaya çalıştığı da görüntülere yansıdı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 32 dakika önce
    Saldırgan yolcu, gereken ceza verilmeli derhal!
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