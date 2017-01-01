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Konya
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Konya'da bir kişi öldürdüğü bakıcının cesedini çöp konteynerine atmış

Sahte kimlik kullandığı için tedirgin olduğunu, bu nedenle kimseye haber vermediğini ileri süren Efrail G, valize koyduğu cesedi çöp konteynere attığını itiraf etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:10:44 Güncelleme: 12:26:22 AA

Konya'da ailesi tarafından 12 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının öldürüldüğü belirlendi, cinayetle ilgili gözaltına alınmasının ardından çocuğuna bakıcılık yapan kadının cesedini valize koyarak çöp konteynerine attığını itiraf eden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 50 yaşındaki Şahika Atabek dosyasını açtı. Küçük delillerden ayrıntılara ulaşmaya çalışan ve resmi kurumlardaki hesap hareketliliğinden kayıp kadının yaşayıp yaşamadığını tespit eden ekipler, Atabek'in öldürülmüş olabileceği şüphesi artınca çok sayıda kişiyle görüştü.

Kadının en son gazete ilanıyla Antalya'ya çocuk bakıcılığı yapmak için gittiğini öğrenen ekipler, Atabek'in "Bekir Taşçı" adlı kişinin kızına baktığını tespit etti. Taşçı'yı araştıran ekipler, muhtarlık kayıtlarından doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu tespit ederek söz konusu kişinin gerçek kimliğine ulaştı.

150 LİRASINI FAKİRLERE VERMİŞ

Bunun üzerine Kocaeli'de gözaltına alınan Efrail G. (63), hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Çok sayıda sahte kimliği bulunan ve kendisini MİT personeli olarak tanıtan Efrail G'nin emniyetteki ifadesinde, 12 yıl önce 2,5 yaşındaki kızına baktırmak için anlaştığı Şahika Atabek'in, saçlarını kuruturken elektrik akımına kapılarak öldüğünü öne sürdü.

Sahte kimlik kullandığı için tedirgin olduğunu, bu nedenle kimseye haber vermediğini ileri süren Efrail G, valize koyduğu cesedi çöp konteynere attığını itiraf etti. Zanlı, Atabek'in çantasından aldığı 150 lirayı da kadının hayrına fakirlere verdiğini söyledi.

Zanlının, iki ay önce bir gazeteye "çocuk bakıcısı aranıyor" ilanı verdiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efrail G. tutuklandı.

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