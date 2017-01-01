08 NİSAN 2017
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Sivas'ta kuşlar konmasın diye böyle önlem almışlar

"Burada oturup çay içen müşterilerin üzerine pisledikleri için böyle bir yönteme başvurduk. Bunlar bildiğimiz kuşsavar. Aşırı zarar verecek kesinlikle bir şey yok"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:05:54 Güncelleme: 13:49:27 DHA

Sivas'ta tarihi Taşhan içinde bulunan bir çay ocağı sahibinin kuşların konmaması için kemerler arasındaki demir direklere yerleştirdiği çivili tuzağa hayvanseverler tepki gösterdi.

Sivas'ta Vakıflar bünyesindeki tarihi Taşhan içinde 16 yıldan bu yana çay ocağı işleten B.Y. kuşların pislememesi ve müşterileri rahatsız etmemesi için farklı bir önlem geliştirdi. Yıldırım, özellikle güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan'ın 2'nci katında bulunan çay ocağının önünde bulunan masa ve sandalyelere oturan müşterilerin üzerine kuşların pislememesi için kemerleri sağlamlaştırmak için yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili tuzak koydu.

"BU İŞİ DÜZELTTİRECEĞİZ"

Duruma tepki gösteren Sivas Hayvanseverler Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Turgut Özyurt, şöyle dedi:

"Bu konu hakkında bize sık şikayetler geliyor. Bu arkadaşın yaptığı tarihi dokuyu bozan bir görüntü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün binasına kendince tadilat yapmış. Güvercinlerin sakatlanması, yaralanması ve hatta ölmesine neden oluyor. Düzeltmezse Valiliğe, Emniyet Müdürlüğü'ne ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne şikayetlerimizi yapacağız. Bu işin 4 ayağı var; Vicdani, dini, insani ve kanuni yönüdür. Bu arkadaş gördüğümüz kadarıyla hiçbirine uymamış. Vicdanı yoksa herhalde bir insani yönü vardır diyeceğim oda yok. Bunlardan hiçbirine uymamış. Bu işi düzelttireceğiz. Güvercinlerin sakatlanıp ölmesine şahit olan arkadaşlar tarafından şikayetler alıyoruz."



"AŞIRI ZARAR VERECEK BİR ŞEY YOK"

İşletme sahibi Bedrettin Yıldırım ise, bu çivileri kuşları çatıya alıştırmak için yaptığını anlatırken, "Kuşlara karşı bir tepkimiz yok. Yuvaları kapanmış değil. Yukarıya alıştırmak için yemlerini de veriyoruz. Burada oturup çay içen müşterilerin üzerine pisledikleri için böyle bir yönteme başvurduk. Bunlar bildiğimiz kuşsavar. Aşırı zarar verecek kesinlikle bir şey yok. Kuşlar müşterilerim oturuyor, çay içiyor, yemek yiyor üzerine pisliyor. Bunu önlemek istedik. Bu herkesin balkonuna, çatısına yaptığı bir tedbirdir" dedi.

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