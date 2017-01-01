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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
GÜNDEM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu söylediğini ispata davet ediyorum

"Sayın Kılıçdaroğlu dürüst bir siyasetçi ise niye bütün bunları gizleyip de yalan olduğu bütün açıklığıyla ortaya çıkmasına rağmen dillendirmeye devam ediyor? Ben dürüst siyasete davet ediyorum, söylediğini ispata davet ediyorum"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:21:21 Güncelleme: 14:25:16 AA

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarına ilişkin, "Ben dürüst siyasete davet ediyorum, söylediğini ispata davet ediyorum." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarını sürdürdüğünün ve FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Bozdağ, "Bu haberi sana getiren belgeyi veren kim? Bütün Türkiye öğrensin. FETÖ'nün teröristlerinden birileri mi yoksa FETÖ'nün kullandığı birileri mi ona göre karar verelim. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst bir siyasetçi ise niye bütün bunları gizleyip de yalan olduğu bütün açıklığıyla ortaya çıkmasına rağmen dillendirmeye devam ediyor? Ben dürüst siyasete davet ediyorum, söylediğini ispata davet ediyorum. Bunları yapmadığı takdirde FETÖ kontrolünde bir FETÖ siyaseti yapan siyasetçi olarak anılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Suriye'de izlediği politikaya yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bozdağ, hayretler içerisinde olduğunu ifade etti.

"SESİNİ YÜKSELTMİŞ OLSA KIYAMET Mİ KOPAR?"

Suriye’de 600 binden fazla insan öldürüldüğünü ve ikinci defa kimyasal silah kullanıldığını dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"En son kullanılan silah İdlib'de oldu ve yapılan otopside kimyasal silah kullanıldığı bilirkişi raporu ile de tespit edilmiş oldu. Sayın Kılıçdaroğlu, her defasında Suriye söz konusu olduğunda, Suriye'den göç eden milyonlarca insanı görmezden geldi, öldürülen yüz binlerce insanı görmezden geldi. Bunları öldüren Esad'ı ve Esad'ın yönetimini görmezden geldi. Sanki Suriye’de bu kimyasal silahı atan bu insanların üzerine ölüm yağdıran Türkiye gibi, daima Türkiye'yi suçladı. Ben şimdi Sayın Kılıçdaroğlu’na soruyorum: Bu kimyasal silahı Esad mı attı, Türkiye mi attı? Şimdi suçluyorsunuz kim attı bu kimyasal silahı, kim kullandı kimyasal silahı, bu insanları kim öldürdü? 600 bin insanı kim öldürdü? Bu kadar insan yerinden yurdundan kim etti? Esad ve yönetimi yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu bir defa da olsa milli bir duruş sergileyip bu haksızlıkları, bu zulümleri yapan Esad'a karşı sesini yükseltmiş olsa kıyamet mi kopar? Şuana kadar Esad’ın aleyhine yaptığı konuşmalara baktığınızda neredeyse yok denecek kadar. Esad’ı suçlayan bir üslup hiç yok. Sanki bütün bunların faili Türkiye gibi. 66 tane koalisyon ortağı var orada. Onlar oraya Türkiye mi getirdi?"

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin Suriye'deki ölümlerin durması, barışın gelmesi için uğraştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim yaptığımız tam da bu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda ülkesinin çıkarları Türkiye'nin dış politikası doğrultusunda bir yaklaşım da ortaya koymadı. Esad’ın Dışişleri Bakanı gibi konuşmaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Türkiye’nin ana muhalefet lideri gibi mili bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye'nin ana muhalefet lideri misiniz yoksa Esad’ın kabinesindeki bir bakan mısınız? Duruşunuz neden milli ve yerli değil, onu lütfen Türkiye'ye açıklayın, Amerika'da Rusya'da, başka ülkelerde kendi ülkelerinin Suriye politikaları konusunda siyasi partilerin yaklaşımları ortada. Şimdi Türkiye’deki muhalefetin yaklaşımı ortada ben bunu da milletimizin takdirine bırakıyorum."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    görünen köy kılavuz istemez, hayır...
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