MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen mitingde 15 Temmuz ile ilgili 'kontrollü darbe' iddiasını dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:

"Bu rezil değerlendirme nereden çıktı! 15 Temmuz'a 'kontrollü' demek kasten yapılan kontrolsüz çarpıtmadır. Bylock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyette? Kılıçdaroğlu ve sufle aldığı karanlık çevreler 15 Temmuz'un FETÖ darbe teşebbüsü olduğunu ne zaman görecektir? CHP lideri 'Elimde belge var' diyor, o zaman belgeleri neden açıklamıyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi fırsat ve zemini kolluyorsunuz? 'Kontrollü' demek kontrolsüz hezeyan ve gaflet demektir"

Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün değirmenine su taşıdığını" söyleyen Bahçeli, "FETÖ sanki CHP'ye virüs bulaştırmış, iradesine kelepçeyi vurmuştur" dedi.