İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylamasına ilişkin, " Türkiye'de artık, hükümet hükümetliğini 5 yıl yapacak, Meclis de kanun çıkartacak. Aynı zamanda Meclis, hükümet ile millet arasındaki o köprüyü ve diyaloğu kuracak. Bakın, gelecekte bunun karşısında olanlar diyecek ki, İyi ki bu sistem geldi." şeklinde konuştu.



Bakan Soylu, Karadeniz Vakfı tarafından İstinye İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Siyaset Ekonomi Terör Kıskacında Türkiye" konulu toplantıda konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlık ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkeleri üzerine kurulduğunu vurgulayan Soylu, ülkenin en önemli gücünün birliği ve beraberliği olduğunu söyledi.



27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylüle değinen Soylu, darbelerle milletin birlik ve beraberliğine, demokrasiye zarar verilmeye çalışıldığını anımsattı.



Gündemde halk oylamasının olduğunu dile getiren Soylu, demokrasiyi iliklerine kadar hak etmiş ve bütün dünyada, demokrasi yaşayabilen ve yaşayacak tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.



Bakan Soylu, Türkiyenin enerji konusunda önemli stratejik noktada bulunduğunu, rahmetli Menderes'le başlayan, Özal'la devam eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tam kendisini bulan projeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz, Batı ile Doğu arasındaki geçişkenliğin en önemli köprüsüyüz. Biz tarihi adı İpek Yolu olan bir zenginliğin sahibiyiz. Bugün 3. havalimanını niçin yapıyoruz? Para kazanmak için mi? Hayır. Avrupa'yla, Batı ve Doğu arasındaki en önemli merkezlerinin birisinin tekrar bu Anadolu topraklarında olmasını sağlayabilmek için." diye konuştu.



Türkiye'nin mültecilere kucak açtığını ve 3 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatarak, Avrupanın tarzını eleştiren Soylu, "Siz Suriye meselesinde insanlar katledilirken sadece para hesabı yaptınız. Bu net söylüyoruz, Amerikalısı, İngilizi, Almanı, ne kadar millet varsa... Biz birinci sınıf muamele yaptık." ifadesini kullandı.



"UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ PKK YAPIYOR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değinerek, son 6 ayda güvenlik güçlerinin Güneydoğu ve Doğu'nun bütün kırsalında ve dağlarında operasyonlar yaptığını hatırlattı.



Sığınaklarda silahlar ele geçirildiğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"Biz ele geçen silahları biliyoruz. Hepsi PYD üzerinden, yeni ve teknik özelliklere sahip silahlar. Bazen fotoğrafları ve ele geçirilenleri görünce gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Nasıl böyle bir transfer gerçekleştirilebilir? diye. Türkiyeyi elden, ayaktan ve kuvvetinden kesebilmek için her şeyi gerçekleştiriyorlar. Sadece terörle mi? Aynısını uyuşturucuyla beraber yapmaya çalışıyorlar. Türkiyedeki uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümünü PKK yapıyor. Sistem açık ve net. Doğu'dan ve Türkiye içerisinden Lice ve kırsalı başka yerlerde üretilen doğal uyuşturucuları Batı'ya transfer ediyorlar, Batıdaki kimyasal ve sentetik uyuşturucuların tamamını Türkiyeye transfer ediyorlar. Dünyada üretilen sentetik uyuşturucuların yüzde 58 ile yüzde 60 arası Türkiyede yakalanıyor. Bu enteresan bir şey değil mi? Bizim zihniyetimizi, çocuklarımızın bilincini perişan etmeye çalışıyorlar."



Son 6 ayda bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, binlerce teröristin de gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.



"PKK'dan kaçan çocukların mülakatlarını okuyoruz, 13-14 yaşındaki çocukların, sabilerin." diyen Soylu, şöyle konuştu:



"O 60-65 yaşındaki kan emici itler, karşılarına alıyorlar, sen pantolon giyeceksin, sen etek giyeceksin diye bu çocukları taciz ediyorlar. Daha aşağı ve adi şeyler... Burada huzurunuzda anlatmak istemiyorum. Terörü musallat edenler, onları maşa olarak kullananlar, Türkiyeyi yönetilemez hale getirmek istiyor. Neden? Çünkü biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu kadar açık ve net. Bu pahalıyı araziyi ellerine geçirmekte zorlandıkları zaman, yapabilecekleri 2. alternatif Türkiyeyi değiştirmek ve yönetimini çaresiz hale düşürebilmektir. Darbeler de bunun içindir."



Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Bütün kış boyunca bu üs bölgelerinin tamamını tarumar ettik, eksi 30, eksi 40 derecede. Şehirlerdeki bütün PKK ve KCK bağlantılarının tamamına operasyonlarımız devam ediyor. Hans ne diyecek, Alman ne diyecek, İngiliz ne diyecek? Hiç umurumuzda değil." dedi.



HDP'nin referandum için hazırlattığı şarkıya değinen Soylu, "Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır. Hemen ilgili Valiyi aradım; bu şarkı yasaklanacak dedim. HDP'nin temsilcileri beni telefonla aradılar. Bu şarkıyı Türkiye'nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim dedim. Bu kadar basit. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren akbabalar bu ülkenin her tarafında türerler." ifadelerini kullandı.



"İYİ Kİ BU SİSTEM GELDİ DİYECEKLER"



Halk oylamasına değinen Soylu, mevcut yönetim sisteminde yaşanan sıkıntıları anlattı.



Türkiye'nin geçmişte yaşanan risklerle tekrar karşı karşıya kalmaması gerektiğini, yeni sistemde zaman kaybı yaşanmayacağını vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Meclise git 5-6 saat otur. Böyle bir mesai kavramımız yok. Türkiye'de artık, hükümet hükümetliğini 5 yıl yapacak, Meclis de kanun çıkartacak. Aynı zamanda Meclis, hükümet ile millet arasındaki o köprüyü ve diyaloğu kuracak. Bakın, gelecekte bunun karşısında olanlar diyecek ki, İyi ki bu sistem geldi. Dün Trabzonda da bu örneği verdim. Bir futbol takımı maça çıkıyor, sol bekten 10. dakikada gol yiyor, 20. dakikada sol bekten ikinci golü yiyor. Seyirci mırıldanmaya başlıyor. Üçüncü, dördüncü golü de sol bekten yine yiyor. Antrenör inadından vazgeçmiyor. 50. dakikada da aynı adam üzerinden gol yeniyor. Seyirci en sonunda sahaya iner. Biz 1960ta birinci gol, 1971de ikinci gol, 1980de üçüncü golü, 28 Şubatta dördüncü golü, 27 Nisanda beşinci golü, Gezi olaylarında altıncı, 17-25 Aralıkta yedinci golü, 6-7 Ekimde sekizinci golü, 15 Temmuzda dokuzuncu golü yedik. Artık yorulduk. Bu milleti birbirine kışkırttılar. Millet sahaya iner. Arkamıza dönüp bakıp, acaba bu ülkede bir başbakan asılacak mı? diye beklerseniz, kimseye siyaset, ticaret ve yatırım yaptıramazsınız."

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