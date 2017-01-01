Yenikapı'da sürpriz klip! İlk kez yayınlandı

Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce sürpriz bir klip gösterildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Evet" klibi ilk kez Yenikapı'da yayınlandı.
Televizyonlarda da yayınlanacak o şiirin sözleri:
"Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, elini göreni kim bozabilir. Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir? Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir? Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını? Kim derse ki durarak susarak açarız kapıyı. Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih, söyle koca bir tarihi sırtlayan Seyit onbaşı. Söyle Cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal sen değil misin? Evet sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi? Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş teşebbüsüyle büyüdün. Canla, başla dimdik geleceği düşün. Şimdi söyle, hazır mısın? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için 'evet' demeye..."
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Misafir 38 dakika önceReis olumune senleyiz00
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Misafir 47 dakika öncegüzel olmuş00
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Misafir 2 saat önceSüper ötesi00
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Misafir 3 saat önceHarkuladeninde ötesinde..şiirinin sözüyle müziğinin ritmiyle seslendirenin seslenenleriyle müthiş..tabiki evet illaki evet..muhakkak ki evet..69
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Misafir 3 saat önce17 nisan da sandıktan hayır çıkmış olacaktır hayırlısıyla şunu da atlatalım96
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Misafir 3 saat önceHayırlısıyla şu Referandum komedisi bir bitse de Herkes işinin, gücünün başına dönse....... Devlet felç oldu . Kurumlar Çalışamaz Hale geldi! milyon kere hayır olsun36
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Misafir 3 saat önceAdamsın39
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Misafir 4 saat önceŞAHANE !!!96