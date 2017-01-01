08 NİSAN 2017
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Recep Tayyip Erdoğan
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Yenikapı'da sürpriz klip! İlk kez yayınlandı

"Evet Platformu" tarafından Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması" mitingi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği "Evet" şiiri klibin gösterimi yapıldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:34:33 Güncelleme: 18:48:08

Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce sürpriz bir klip gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Evet" klibi ilk kez Yenikapı'da yayınlandı.

Televizyonlarda da yayınlanacak o şiirin sözleri:

"Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, elini göreni kim bozabilir. Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir? Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir? Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını? Kim derse ki durarak susarak açarız kapıyı. Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih, söyle koca bir tarihi sırtlayan Seyit onbaşı. Söyle Cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal sen değil misin? Evet sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi? Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş teşebbüsüyle büyüdün. Canla, başla dimdik geleceği düşün. Şimdi söyle, hazır mısın? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için 'evet' demeye..."

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YORUMLAR 7
  • Misafir 38 dakika önce
    Reis olumune senleyiz
  • Misafir 47 dakika önce
    güzel olmuş
  • Misafir 2 saat önce
    Süper ötesi
  • Misafir 3 saat önce
    Harkuladeninde ötesinde..şiirinin sözüyle müziğinin ritmiyle seslendirenin seslenenleriyle müthiş..tabiki evet illaki evet..muhakkak ki evet..
  • Misafir 3 saat önce
    17 nisan da sandıktan hayır çıkmış olacaktır hayırlısıyla şunu da atlatalım
  • Misafir 3 saat önce
    Hayırlısıyla şu Referandum komedisi bir bitse de Herkes işinin, gücünün başına dönse....... Devlet felç oldu . Kurumlar Çalışamaz Hale geldi! milyon kere hayır olsun
  • Misafir 3 saat önce
    Adamsın
  • Misafir 4 saat önce
    ŞAHANE !!!
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