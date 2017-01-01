HDP'den İstanbul'da miting

Halkların Demokratik Partisi ( HDP) 16 Nisan’da gerçekleştirilecek halk oylaması öncesi İstanbul mitingini Kadıköy Salıpazarı’nda gerçekleştirdi.

Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydana partililer aranarak alınırken, selamlama konuşmalarının ardından sahneye çıkan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, halk oylamasında demokrasi ve özgürlükler için 'hayır' dediklerini söyledi.

Türk, "Bugün biliyor ve inanıyoruz ki; Demokrasi ve özgürlük hepimiz içindir. Bu nedenle Türkiye’de bir demokrasi gücü, bir insanlık vicdanı olarak ortaya çıkıp ortak bir mücadeleyi geliştirmemiz gerekiyor. Bugün yürütmek istedikleri siyaset, tüm halkların, muhaliflerin, demokratların, vicdan sahibi insanların susturulması anlamına geliyor. Şu andaki referandum, tekçiliği esas alan, özgürlükleri kısıtlayan, halkların taleplerini yok etmeye çalışan bir politika olarak karşımıza çıkıyor. Bu referandum Türkiye’nin geleceği için çok önemlidir ama özellikle Kürtler için daha da önemlidir." diye konuştu.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise şunları kaydetti:

" 'Hayır' dediğimizde barışa 'evet' demiş olacağız. Siyasetsizliği siyaset sanan bazı muhalefet partileri de bu değirmene su taşıyorlar. Büyük bir bedel ödemeden ve ders almaya yetecek bir zaman kala bu hatalarının farkına varmaları gerekiyor. Bu ülke bir cennet bahçesidir. Anadolu, Mezopotamya, Trakya, yeryüzünün en cömert kara parçalarından birisidir. Dünyadaki neredeyse bütün renkleri, kavimleri ihtiva eden bu topraklar mehter marşı ile İzmir Marşı aralığına mahkum değildir, olmayacaktır. Üçüncü bir yol vardır. O da çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı, çok haklı birlikteliğin bir yeryüzü cenneti olarak bütün dünyaya örnek olmasıdır. Derdimiz de hedefimiz budur."

Mitinge, TBMM Grup Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İstanbul milletvekili Garo Paylan ve vatandaşlar katıldı.