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Vuslat Doğan Sabancı
GÜNDEM

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e veda etti!

Hürriyet gazetesi çalışanlarına veda maili gönderen Vuslat Doğan Sabancı, yeni yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu üyeleri arasından seçileceğini söyledi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:40:04 Güncelleme: 19:42:35

Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı istifa etti. Ayrılık kararını Hürriyet çalışanlarına gönderdiği bir veda maili ile duyuran Vuslat Doğan Sabancı, yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini açıkladı.

Vuslat Doğan Sabancı, yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağını açıklamasa da yeni ismin mevcut yönetim kurulu üyeleri arasından seçileceğini bildirdi.
Uzun bir veda açıklaması kaleme alan Vuslat Doğan Sabancı, açıklamasında, Hürriyet'in dijital yayıncılık serüvenini hatırlatarak bu serüvene eşlik eden mevcut ve eski çalışanlara da teşekkür etti.

"Dijital yayıncılıkta, yazılı basında ve teknolojide neler yapılabilir? Bu soruların cevaplarını arayacağım, bilinmezlerle dolu zihinsel bir yolculuğa çıkmak için sizden izin istiyorum" diyerek veda kararını duyuran Sabancı, "Yeni yönetim kurulu başkanımızı ise en kısa zamanda yönetim kurulu üyeleri arasından seçeceğiz. Bense bu süre zarfında Hürriyet'te Yönetim Kurulu üyesi olarak stratejik konularda hep yanınızda olacağım. Günlük işlerden azad olmanın kazandırdığı zamanla da kendimi yenileyip, 20 yıl evvelki kadar 'gençleşip' geri geleceğim" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Gençlere yer açsınlar artık, yıllardır aynı koltukta oturmak olmuyor...
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