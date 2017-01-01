Tekin Bingöl: Hayır’la gerginlik sonlanır ülke için güzel işler yaparız

Referanduma tam 1 hafta kaldı. Haftaya bugün sandık başına gideceğiz. Peki, sahada son durum nasıl? Partilerin B planı var mı? Seçmene mesajları nedir? Referandum söyleşilerinde sona yaklaşırkenş bugün yine “Evet” ve “Hayır” kanadından iki ismi ağırlıyoruz. İlk röportajımız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’le... Kendisi teşkilattan sorumlu olduğu için özellikle sandık güvenliği konusundaki kaygıları sordum. Bingöl, “Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla oylarını kullansınlar ve bilsinler ki oyları sağlıklı bir şekilde sayılacak” dedi ve ekledi: “Referandumda ‘Evet’ oyu veren de ‘Hayır’ oyu veren de bizim için çok kıymetlidir. Eğer ‘Evet’ çıkarsa da hayat devam ediyor. Mücadele etmeye, ülkemizin sorunlarıyla ilgilenmeye, siyaset yapmaya devam edeceğiz.”

“CHP son düzlükte geride kaldı, ‘Evet’ rüzgârı daha güçlü” gibi bir algı var. Şu an sahada son durum nasıl?

Biz uzun süredir çok sakin bir kampanya götürüyoruz. Bu da pozitif olarak algılanıyor. Bir defa seçmen, bunun bir genel veya yerel seçim değil Türki­ye’nin geleceğinin oylandığı bir seçim olduğunun fakında. Dolayısıyla da sahada gerçek­ten “Hayır”a yönelik çok ciddi bir gelişme var ama bir o kadar da baskı söz konusu. Bazı seç­menlerimiz, düşüncelerini açığa vurmaktan imtina ediyorlar. İnanıyorum ki o sessiz çoğun­luğun çok önemli bir kısmı “Hayır” oyu kullanacak.

“Evet” çıkarsa CHP ne yapacak?

Biz 93 yıllık bir partiyiz. Bu süre içerisinde Türkiye çok değişik hükümetlerle yöne­tildi. Referandumda “Evet” oyu veren de “Hayır” oyu veren de bizim için çok kıymetlidir. Onların tercihine saygı göstere­ceğiz. Hayat devam ediyor. “Evet” çıkarsa da müca­dele etmeye, ülkemizin sorunlarıyla ilgi­lenmeye, siya­set yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar anamuhalefet partisi olarak birçok konuda ciddi uyarı­lar ve öneriler yaptık. Bun­lar dikkate alınmadı ve maalesef Türkiye çok büyük sıkıntıların içine girdi. Dış politikada öyle, Suriye politikasında öyle... O açı­dan, ben çok umutluyum, vatan­daş “Hayır” oyuyla Türkiye’yi rahatlatacak. “Hayır” çıktığında olumsuz hiçbir şey olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan görevlerinin başında olacak. Bakanlar Kurulu çalış­masına devam edecek. Daha da önemlisi, parlamentoda daha uzlaşmacı bir anlayış hâkim ola­bilir. Ama tersi olduğunda neyle karşılaşacağımızı kimse bilmi­yor. “Evet”i savunanlar da bunu kestiremez. Bilinmezlik var.

Ama AK Partililer, “Asıl ‘Hayır’ çıkarsa karışıklık olur, ekonomik istikrarsızlık artar. İstikrar için, daha güçlü bir yürütme için, bir daha darbe olmaması için ‘Evet’ vermemiz lazım” diyorlar.

Demek ki 15 yıldır tek başına iktidar olmalarına rağmen eko­nomik istikrarsızlık var. İstik­rarsızlığı yaratan kim? Mevcut iktidar. Olay bu noktaya gel­mişse sorumlusu belli. Şimdi bu işi ters düz etmeye çalışıyoruz. “Güçlü Türkiye olacak” diyor­lar. Türkiye, 15 yıldır tek başına bir hükümet tarafından yöne­tilmiş olmasına rağmen güçlü değilse, vatandaşın bunu sorgu­laması lazım. Hangi yasa istendi de parlamentodan çıkmadı? AKP hükümetlerinin isteyip de yapamadıkları hiçbir şey yok. Peki bundan sonra ne yapılacak da Türkiye’ye istikrar gelecek?

CHP çok uzun süredir yüzde 25 bandında oy alı­yor, iktidar olamıyor. Eğer bu referandumda “Evet” çıkarsa bu, CHP adına ve yıllardır iktidar olmayı bekleyen geniş seküler kesim adına yeni bir yenilgi sayılır mı? Parti içinde bir sorgula­maya gider misiniz?

Bu kadar büyük baskı­nın olduğu, devletin bütün olanaklarının ola­ğanüstü bir şekilde “Evet”e yönelik kullanıldığı bir süreçte bir siyasi partiye fatura kes­mek haksızlık olur. Öte yan­dan bu referandum sürecinde hep “Başa baş” ya da “Hayır’lar 1-2 puan önde” gibi çok da net olmayan sonuçlardan bahsedili­yor. AKP yüzde 50 bandından oy almıştı, MHP’nin yüzde 13 oyu var. “Evet”i destekleyen diğer bazı siyasi partiler de var. Bun­ların toplamı yüzde 65’lere varı­yorken, bunun çok altında bir “Evet” oyu çıkacağından bah­sediliyor. Oysa bizim oyumuz yüzde 25-26 iken şu anda “Evet”­ten fazla “Hayır” oyundan söz ediliyor. Bu durumda başarı­sız olan biz miyiz? CHP üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor­ken, kalkıp “Seçimlerde farklı bir şey çıkarsa ne olur?”u düşünme­yelim, çünkü “Hayır” çıkacak.

‘SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK, OYLAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SAYILACAK’

Her seçimde bazı insanların aklına, “Acaba seçimde hile olur mu?” sorusu gelir. Bu seçimde sandığı korumak adına CHP olarak önlem aldınız mı?

Sadece CHP seçmeni değil, bütün vatan­daşlarımız en ufak bir kaygıya kapılmasınlar. Biz bu referandum sürecinde çok sağlıklı bir anlayışla sandık örgütlenmemizi tamamladık. 166 bin civarında sandık var. Bunların tama­mındaki sandık görevlilerimizi Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdik. Ayrıca bu işlem için hazırladığımız yeni bir yazılımı da kendi bil­gisayar sistemimize yükledik. Resmi sandık görevlilerimizin dışında müşahitlerimizi de tamamladık. Bu seçimde kaygıları gidermek adına çok daha dikkatli davrandık. Vatan­daşlarımız gönül rahatlığıyla oylarını kullan­sınlar ve bilsinler ki oyları sağlıklı bir şekilde sayılacak. Sandığa gitmekten bu nedenle imtina edenler, kesinlikle gidip vatandaşlık görevini yerine getirmeliler. Bilsinler ki o sandıktaki oyların tamamını CHP koruyup kollayacak. Sadece bizim savunduğumuz oyları değil, bütün oyları koruyacağız.

Bu hazırlığa Güneydoğu Bölgesi de dahil mi?

Dahil. 1 Kasım seçimlerinde sandık örgütlenmesini Türkiye genelinde yüzde 70’in üzerinde başarmıştık. Geri kalan eksiklerimizi de bu 7-8 aylık süre içerisinde tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde, Edirne’den Hakkâri’ye kadar bütün sandıklarda örgütlü durumdayız.

‘SORULAR CEVAPLANMADIĞI SÜRECE 15 TEMMUZ’A KUŞKUYLA BAKILIR’

Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü darbe” açıklaması çok tepki çekti. Şehit aileleri de tepki gösteriyor. “Kontrollü darbe” sözü ne anlama geliyor?

15 Temmuz gecesi, bu darbe girişimi başladığı andan itibaren, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimiz çok açık tavır koyduk. O gece sayın genel başkan, ertesi sabah İstanbul’da bir programa katıl­mak üzere uçaktaydı, yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı oturuyordu. Danışman­lar yanlarına gelip “Bir darbe girişimi söz konusu olu­yor” dediğinde, sayın genel başkan, “Bu darbe girişimi kim ya da kimler tarafından yapılıyor olursa olsun, biz tamamen karşısındayız” diye açık bir tavır ortaya koydu. Sonra, o gece olaylar henüz çok büyümemiş­ken, biz parlamentoya gidip darbe karşıtı tutumu­muzu gösterdik ve parlamentonun açık kalmasına öncülük ettik. Hatta bizim oraya gitmemiz, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerini de cesaretlendirdi. Çok tedirginlerdi, ne olacağını bilmiyorlardı. Bizim bu tavrımız onları da rahatlattı. Sayın genel başkan saraya gitti. Yenikapı’ya gitti. Sonrasında her fırsatta CHP’ye ve genel başkanına teşekkürler edildi.

Peki, o halde “Kontrollü darbe” derken neyi kastediyorsunuz? 15 Temmuz’un gerçek bir darbe girişimi olmadığına mı inanıyorsunuz?

Bakın, o günlerden itibaren birçok soru hâlâ açıklığa kavuşmadı. Zaman içinde ortaya çıkan birtakım ifadeler, beraberinde yeni soruları da getiriyor. Bu soruların cevabı hâlâ açıklığa kavuşmamışsa, Adil Öksüz’ün akıbeti belli değilse, o zaman durup bu girişimi değerlendirmekte fayda var. Bunu yapması gereken de Adalet ve Kalkınma Partisi ve yetkililer.

Kılıçdaroğlu, “Elimde 15 Temmuz’la ilgili dosya var” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğal olarak “Bir şey biliyorsan açıkla” diyor. Aksi takdirde bu çıkışınız blöf gibi anlaşılıyor...

Biz hükümet değiliz. Bütün kurumlar iktidarın elinde; kolluk kuvvetleri onların yönetiminde, MİT onların denetiminde. Hal böyleyken, bizim geçmişten itibaren 15 Temmuz ile ilgili sorduğumuz soruların bugüne kadar yanıtlanmaması, sizce ilgi çekici değil mi? Yetkililer bu konuda daha duyarlı davranıp kendilerindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşsalar, birçok soru ortadan kalkacak. Sorduğumuz sorular cevaplanmadığı sürece bu girişime kuşkuyla bakılır.

Elinizde dosya varsa neden açıklamıyorsunuz?

Kamuoyu önünde cereyan eden olaylardan, basını takip ederek bilgi topluyor ve değerlendiriyoruz. Genel başkanın elindeki dosya, bunların sonucunda oluşuyor.

Peki kuşkunuz tam olarak nedir? Açık konuşun, “Hükümetin darbeden haberi vardı” mı demek istiyorsunuz?

Bizim kuşkumuz, açığa çıkmayan olaylar. Hüküme­tin haberinin olup olmadığı noktasında değiliz. Bu darbe girişimi öncesinin net bir şekilde konuşulması lazım. Bu Fethullahçı Terör Örgütü, 15 yıl boyunca devletin organlarına nasıl sızdı? Bu olanakları kim verdi? 70-80 bin kişiyle sızma olmaz. Bunlara kim yol verdi? Bir defa bunun değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Yani 15 Temmuz öncesindeki dönemin ciddi bir şekilde masaya yatırılması şart ama bu konuşulmuyor.

CHP’nin şüpheleri daha çok 15 Temmuz öncesine mi dayanıyor?

Öncesi ve sonrası. “Bizde Fethullahçı yok”, “Bizde ByLock’çu yok” diyorlar. İyi de bunlarla 15 yıl kim işbir­liği yaptı? Silahlı Kuvvetler’e, Emniyet Teşkilatı’na, MİT’e ve diğer kamu kurumlarına bu kadar üst düzey yetkili yerleştirilirken, o kararnamelerini kim imzaladı? Kılıçda­roğlu mu imzaladı? “Bizim ilgimiz yok, biz masumuz” diyerek kimse sıyrılamaz. İkincisi, bunun siyasi ayağının kesinlikle ortaya çıkarılması gerekiyor. Siyasi ayağı açığa çıkmadığı sürece bu konu hiçbir zaman tüm çıplaklığıyla aydınlanmaz. Ona da yanaşılmıyor. 15-20 yıllık süre içe­risinde o kadar iç içe geçmişlik, o kadar birliktelik var ki, herhalde üzerine gidilirse çok şey açığa çıkacak ki bu konulara hiç girilmiyor. “Bizde yok, biz temizledik” deyip birkaç ilçe başkanını işten el çektirmekle ya da kısa süreli gözaltılarla bu işin içinden çıkamazlar.

‘HERKES GÖREVİNİ YAPARSA SORUN YAŞANMAYACAKTIR’

Şubat ayında CHP parlamenter sistemi güçlendirmek için bir yasa teklifi getirmişti, fakat “Hayır” çıksa dahi onu geçirecek yeterli milletvekili sayınız yok. Eğer hiçbir şey değişmezse, çiftbaşlılık krizi devam ederse ne olacak?

Çiftbaşlılık krizi diye bir şey yok. Herkesin görev alanı belli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın görevi belli, Sayın Başbakan’ın görevi belli.

Böyle diyorsunuz ama sonuçta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kriz çıkıyor. CHP “Çiftbaşlılık yok” diyerek kafasını kuma gömmüş olmuyor mu?

Hayır, hakikaten yok. Anayasa’da her birisinin görevi tanımlanmış. Parlamen­ter sistemde eksikler var mı? Var. Ama bun­lar giderilemeyecek eksikler değil. Bunlar, iyi niyetle bir araya gelindiğinde rahatlıkla ortadan kaldırılabilecek eksikler. O açı­dan, “Hayır çıkarsa çiftbaşlılık devam ede­cek” diye vahamete kapılmanın hiçbir anlamı yok. Herkes alanında görevini yaparsa, hiç­bir sorun yaşanmayacaktır. Sayın Cumhur­başkanı seçimle işbaşına gelmiş, milli irade öyle tecelli etmiş. Bizim hiçbir şekilde Cum­hurbaşkanı, Başbakan veya hükümetle ilgili farklı bir bakış açımız yok. 17 Nisan’da “Hayır” çıktığında hayat normal akışında devam edecek. Bu konu gündemden kalka­cağı için o zaman belki siyasi partiler süratle bir araya gelecek. Yeni bir Anayasa çalış­ması söz konusu olabilecek. Hepimizin ortak derdi Türkiye ise inanın bu gerginlik sonlan­dıktan sonra Türkiye’nin lehine, 80 milyon vatandaşımızın lehine çok güzel işler yaparız.

‘GÜNEYDOĞU’DA VATANDAŞLAR OYUNUN RENGİNİ AÇIKLIYOR’

Kürt oylarında durumu nasıl görüyorsunuz? Boykot yahut “Evet”e daha yakın oldukları iddia ediliyor...

Bölgede ağırlıklı olarak “Hayır” oyu çıkacak. Batı’da seçmenin bir kısmı biraz daha çekingen davranabiliyor ama Güneydoğu’da benim gezdiğim illerde sokaktaki vatandaşlar yüksek sesle oyunun rengini açıklıyor. Sandığı boykot gibi bir tavır geliştireceklerini sanmıyorum.

HÜSNÜ BOZKURT YORUMU: KEŞKE BU YÖNE EVRİLMESEYDİ

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “İzmir’den denize dökeceğiz” sözü çok tepki çekti...

Biz her fırsatta milli iradeye saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz. “Kazanan parti meşru partidir, milli irade böyle tecelli etmiştir” diye bakıyoruz. Niyetimiz bu doğrultuda ama zaman zaman böyle kelimeler sıyrılarak, cümlelere farklı anlamlar yüklenerek açıklama yapılabiliyor. Keşke bu olay bu yöne evrilmeseydi. Hüsnü Bey’in niyeti kötü değildi, sözleri cımbızlanarak farklı yöne çekildi. Öte yandan, kampanyanın başladığı dönemlerde bazı AKP sözcüleri “Hayır” oyu verecekleri terörist, hain ilan ettiler. 18 maddenin içeriğiyle ilgili bir açıklamaları yok. Mitingleri, çıkıp her bir maddenin içeriğini açıklamak yerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve “Hayır” kampanyası yürütenlere karşı saldırıyla geçiyor.