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Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı

Nevşehir Göreme'de turistleri taşıyan balon elektrik direğine çarparak düştü

09 Nisan 2017 Pazar, 08:30:58 Güncelleme: 09:38:03 AA

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde sabah saatlerinde havalanan bir sıcak hava balonu Ortahisar kasabasında düştü.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Balon içerisinde bulunan 20 turist yaralanırken 1 turist ise öldü. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Balon kazası sonrasında yaralanan 14 turist Kapadokya Hastanesinde, 3 turist Versa Hastanesinde ve 3 turist de Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 39 dakika önce
    Boyle seyler sadece Turkiyede olur malesef..
  • Misafir 53 dakika önce
    bu kacinci balon kazasi. yeter artik.
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