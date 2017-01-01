09 NİSAN 2017
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TSK, 20'nci ATAK helikopterine kavuştu

ATAK helikopterinin gösteri uçuşu ve atış yaptığı törende Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, telsizle konuştuğu pilotlara, "Allah gücünüze güç katsın" diye seslendi

09 Nisan 2017 Pazar, 10:17:31 Güncelleme: 10:23:20 AA

Milli imkanlarla üretilen T129 ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK) teslim edildi.

Konya'daki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında havalanan ATAK helikopteri, belirlenen hedefleri vurdu, pilotlar helikopterin uçuş kabiliyetini sergiledi.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Işık, ATAK helikopterinin milli imkanlarla üretildiğini vurguladı. Türk mühendislerince geliştirilen silahların da helikoptere monte edildiğini belirten Işık, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Silahların çok etkili olduğunu bildiren Işık, bunun tatbikatlarda da ortaya konulduğunu söyledi.

Işık daha sonra ATAK helikopteri pilotlarıyla telsizden konuştu. Başarılı atışlarından dolayı pilotları tebrik eden Bakan Işık, atışları ve gösteri uçuşunu heyecanla izlediklerini belirtti.

"Allah gücünüzü güç katsın." diyen Işık, daha sonra tören alanındaki bir ATAK helikopterini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 4 saat önce
    DEVLETİMİZ ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN GELİCEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALDI İNŞALLAH 1 CHP Lİ OLARAK BİLE ÖĞÜNÜYORUM
  • Misafir 4 saat önce
    10 YIL SONRA KİMSELERE BOYUN BÜKMEYECEĞİZ İNŞALLAH
  • Misafir 4 saat önce
    keşke motorunuda biz yapsaydık
  • Misafir 5 saat önce
    En başarılı siyasetçilerimizden Allah senin de korusun
  • Misafir 5 saat önce
    vatana millete hay?rl? olsun
  • Misafir 5 saat önce
    emegi gecen herkesin eline saglik.disariya bagimlilik bitsin insallah.namerde muhtacligimiz yetti artik
  • Misafir 6 saat önce
    çok güzel
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