TSK, 20'nci ATAK helikopterine kavuştu

Milli imkanlarla üretilen T129 ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK) teslim edildi.
Konya'daki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında havalanan ATAK helikopteri, belirlenen hedefleri vurdu, pilotlar helikopterin uçuş kabiliyetini sergiledi.
Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Işık, ATAK helikopterinin milli imkanlarla üretildiğini vurguladı. Türk mühendislerince geliştirilen silahların da helikoptere monte edildiğini belirten Işık, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Silahların çok etkili olduğunu bildiren Işık, bunun tatbikatlarda da ortaya konulduğunu söyledi.
Işık daha sonra ATAK helikopteri pilotlarıyla telsizden konuştu. Başarılı atışlarından dolayı pilotları tebrik eden Bakan Işık, atışları ve gösteri uçuşunu heyecanla izlediklerini belirtti.
"Allah gücünüzü güç katsın." diyen Işık, daha sonra tören alanındaki bir ATAK helikopterini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
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Misafir 4 saat önceDEVLETİMİZ ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN GELİCEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALDI İNŞALLAH 1 CHP Lİ OLARAK BİLE ÖĞÜNÜYORUM00
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Misafir 4 saat önce10 YIL SONRA KİMSELERE BOYUN BÜKMEYECEĞİZ İNŞALLAH00
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Misafir 4 saat öncekeşke motorunuda biz yapsaydık00
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Misafir 5 saat önceEn başarılı siyasetçilerimizden Allah senin de korusun00
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Misafir 5 saat öncevatana millete hay?rl? olsun00
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Misafir 5 saat önceemegi gecen herkesin eline saglik.disariya bagimlilik bitsin insallah.namerde muhtacligimiz yetti artik00
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Misafir 6 saat önceçok güzel00