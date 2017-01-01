09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Erzurum Erzincan
GÜNDEM

Erzurum ve Erzincan'a lapa lapa kar yağdı

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

09 Nisan 2017 Pazar, 11:20:41 Güncelleme: 11:26:42 DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bahar geldi derken Nisan'ın dokuzunda Erzurum ve Erzincan'a lapa lapa kar yağdı.

Erzurum ve Erzincan'da bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar sürpriz yaşadı. Yağış, yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalınlığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.



Yağışla birlikte hava sıcaklığı eksi değerlere düştü. Kar nedeniyle Erzurum'da çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Şehir içi trafikte aksamalar yaşandı.



Erzurum'a Haziran ayında geçmişte kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Burası Erzurum. Nisan'da da kar yağıyor. Başka illerde bu kar yağsa şaşırtıcı olabilir ama Erzurum için çok şaşırtıcı değil" dediler.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da Picasso tablosu ele geçirildi
GÜNDEM

Picasso'nun tablosu Erzurum'dan çıktı!
Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
GÜNDEM

Her yerde aranıyordu toprak altında bulundu
Erzurum'da Nisan karı
GÜNDEM

Bu kare bu gece çekildi! Bahar geldi derken...
Uyuşturucu kuryesinden 'yok artık' dedirten yöntem
GÜNDEM

Uyuşturucu kuryesinden 'yok artık' dedirten yöntem
Erzincan'da PKK'nın sığınakları imha edildi
GÜNDEM

PKK'nın sığınakları imha edildi
Erzincan'da şiddete uğrayan kadını, onlarca insan görmezlikten geldi
GÜNDEM

Erkek arkadaşı bu hale getirdi, onlarca insan ...
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
GÜNDEM

BU FOTOĞRAFI ÇEKTİKTEN SONRA İŞLER ÖYLE BİR KARIŞTI Kİ...
Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MHP lideri Bahçeli Yenikapı'da konuştu
GÜNDEM

BAHÇELİ'DEN YENİKAPI RUHU MESAJI
Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
GÜNDEM

KAPADOKYA'DA BALON DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI
Gelini ve dünürünü tabancayla yaraladı
GÜNDEM

GELİNİNİN O SÖZLERİNİ DUYAN KAYINPEDER DEHŞET SAÇTI!