Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ölüm yıldönümünde Alparslan Türkeş'in kabriniz ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti.

Bahçeli, "Alparslan Türkeş Bey'in ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabir ziyareti beni memnun etti, Cumhurbaşkanı'nın dua okuması, toprağa su dökmesi güzel bir davranış. Kendisini telefonla arayıp teşekkür ettim. Bu ziyaret ülkücü camiayı da memnun etmiştir" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLockçu vekil iddiası ile Başbakan Binali Yıldırım'ın "Darbenin siyasi ayağı yok" sözleri soruldu.

"ANLAŞILMASI GÜÇ LİDER KONUMUNA GELİYOR"

MHP lideri Bahçeli, 15 Temmuz için "Kontorllü darbe" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, bildiklerini açıklamaya çağırdı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Kontrollü darbe kavramını dikkate aldığınız takdirde, sabaha kadar darbenin şiddeti hafifletildi. Türkiye kontrollü hale geldi. Bunu darbenin kontrollü olmasına bağlıyorsa çok büyük fark var. Kontrollü darbe kavramını açıklaması lazım. Anlaşılması güç lider konumuna geliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğu iddiası ile MİT'in yaptığı açıklama için ise Bahçeli "Hangi açıklama doğru diye sormak lazım" karşılığını verdi.

"SİYASİ AYAK YOK DEMEK İNANDIRICI DEĞİL"

Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları için, "15 Temmuz'da bu kadar geniş bir alanda gözü kara darbe teşebbüsünün olduğu yerde siyasiler yok demek inandırıcı olmuyor. Çok sayıda asker, yargı, eğitimci dahil 100 bini aşkın Bylockçudan bahsediliyor. Siyasiler kim o söylenmiyor. Zaman içinde ortaya çıkacak gibi geliyor bana" diye konuştu.

REFERANDUM

Referandumda "Hayır çıkarsa kaos olur" sözünü tekrarlayan Bahçeli, beklentilerinin "evet" yönünde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Sistem değişikliği için 2019 yılı beklenmeyebilir" açıklamasına "Bize danışmanlık yapmıyor" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in "Yüzde 60-70 evet de hayır da diyebilir, bıçak sırtı" değerlendirmesi için ise "Tam Tuğrulcu yaklaşım" yorumunu yaptı.

Sibel ERDEM / HABERTÜRK TV