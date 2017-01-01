09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana İncirlik Üssü
GÜNDEM

İncirlik Üssü'nde görevli askerler acil durum ve kaza tatbikatı yaptı

Suriye'ye ait hava üssünün ABD güçlerince füzeyle vurulmasının hemen ardından yapılan tatbikat, dikkat çekti

09 Nisan 2017 Pazar, 12:43:56 Güncelleme: 13:07:02 DHA

Adana'daki İncirlik Üssü'nde bulunan ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli askerler, acil durum ve kaza tatbikatı yaptı.

İncirlik'teki ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tatbikatla ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.



Tatbikata ilişkin İncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabından, "Herhangi bir potansiyel durum için hazırlıklı olmak üzre büyük bir kaza tatbikatı gerçekleştirildi" açıklaması yapıldı.



Tatbikat görüntülerinde, bir uçağın yanması ve kazada yaralanan askerlere tıbbi müdahale yapılması gibi ayrıntılar görüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'daki arı adam: Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım
GÜNDEM

"Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım" dedi ve...
Van'da 22 deprem meydana geldi
GÜNDEM

Van 22 kez sallandı!
Erzurum ve Erzincan'a lapa lapa kar yağdı
GÜNDEM

Erzurum ve Erzincan'a lapa lapa kar yağdı
Topuk Yaylası Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı ilan edildi
GÜNDEM

Topuk Yaylası Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı ilan ...
Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
GÜNDEM

Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir'de
GÜNDEM

ERDOĞAN: TERBİYESİZLİK! YILDIRIM: HADDİNİZİ BİLİN!
Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
GÜNDEM

KAPADOKYA'DA BALON DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI
Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
GÜNDEM

BU FOTOĞRAFI ÇEKTİKTEN SONRA İŞLER ÖYLE BİR KARIŞTI Kİ...
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Gelini ve dünürünü tabancayla yaraladı
GÜNDEM

GELİNİNİN O SÖZLERİNİ DUYAN KAYINPEDER DEHŞET SAÇTI!