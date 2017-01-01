09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa İnegöl
GÜNDEM

Gelini ve dünürünü tabancayla yaraladı

İnelgöl'deki oğlunun evine ziyarete giden Niyazi B., gelininin kendisine kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince silahı ile gelini ve dünürünü vurarak yaraladı

09 Nisan 2017 Pazar, 13:13:18 Güncelleme: 17:16:09

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde çıkan tartışmada 55 yaşındaki Niyazi B., gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.´yi tabancayla vurarak yaraladı.

GELİNİ, EVE GİDİP GELMESİNİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.´nin evine ziyarete geldi.  Ziyaret esnasında Leyla B., iddiaya göre kayınpederi Niyazi B.´ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü.



EVDEKİ SİLAHINI ALIP, OĞLUNUN EVİNE GİTTİ

Evde bulunan silahını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.´yi tabancayla yaraladı.

Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri Niyazi B.´yi silahıyla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Evlenme parasini kayin peder verirse...!!!! Saniyorki.her hakka sahip...paraniz varsa evlenin.yoksa. evlenmeyin.damat adaylari
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bursa'daki arı adam: Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım
GÜNDEM

"Canan Karatay'ı bir görsem onu sokacağım" dedi ve...
Otobüs şoförüne saldırı güvenlik kamerasında
GÜNDEM

İndi, bindi, şoförün boğazına sarıldı!
Bursa'da kazayı gören temizlik görevlisi süpürgeyi atıp yardıma koştu
GÜNDEM

Temizlik işçisi gördüğü karşısında bir anda süpürgeyi elinden atıp. ...
Bursa'da çiftte cinayetin şüphelisi yakalandı
GÜNDEM

"Ben şimdi iki kişiyi mi öldürdüm?"
Bursa'da firari cinayet zanlısı çelik yelekle yakalandı
GÜNDEM

O suçtan aranıyordu, çelik yelekle yakalandı!
Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Gelini ve dünürünü tabancayla yaraladı
GÜNDEM

GELİNİNİN O SÖZLERİNİ DUYAN KAYINPEDER DEHŞET SAÇTI!
MHP lideri Bahçeli Yenikapı'da konuştu
GÜNDEM

BAHÇELİ'DEN YENİKAPI RUHU MESAJI
Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
GÜNDEM

KAPADOKYA'DA BALON DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir'de
GÜNDEM

ERDOĞAN: TERBİYESİZLİK! YILDIRIM: HADDİNİZİ BİLİN!