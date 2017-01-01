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Mersin Hira
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12'nci kattan düşen minik Hira'yı kuzeni düşürmüş

Savcı olayın peşini bırakmadı, korkunç gerçek böyle ortaya çıktı!

09 Nisan 2017 Pazar, 13:48:12 Güncelleme: 14:07:00 DHA

Mersin'de, geçen 22 Mart'ta 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 3.5 yaşındaki Hira Dağ'ı, kuzeni 22 yaşındaki Türkan İlhan'ın kucağından düşürüp ölümüne neden olduğu, aynı evde bulunan bir başka akrabasının ihbarı ile ortaya çıktı.

Olay, 22 Mart çarşamba günü saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi 27 yaşındaki Devran Dağ tarafından televizyon izlemek için salona bırakılan minik Hira'yı, evde bulunan annesinin kuzeni Türkan İlhan kucağına aldı. Hira, İlhan'ın kucağındayken salondaki Fransız balkondan bir anda düştü.

İlhan, olayın şoku ile salondan diğer odaya geçerken bahçede bulunanlar evdekilere minik kızın düştüğünü haber verdi. Çağrılan sağlık ekibi, Hira'yı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hira, götürüldüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirirken, polis olay nedeni ile soruşturma başlattı.

Türkan İlhan ilk ifadesinde Hira'nın balkon korkuluklarının yanına koyduğu yastığın üzerine çıkıp buradan düşmüş olabileceği yönünde ifade verdi. Evde bulunan diğer kişilerin de ifadesine başvuruldu.



YAKINI İHBAR ETTİ

Minik kızının ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını sürdürürken aynı gece evde olan ve ismi açıklanmayan bir yakını, minik Hira'yı, Türkan İlhan'ın kucağından düşürüp ölümüne neden olduğunu söyledi. Bir süre önce eşinden boşanan Türkan İlhan, bu gelişme üzerine gözaltına alındı ve sorgusunda Hira'nın ellerinden kayıp düştüğünü öne sürdü. Genç kadın, Fransız balkonda hava alırken yanına gelen Hira'nın kendini kucağına almasını istediğini, kucağına alırken ellerinin titremesi sonucu çocuğu düşürdüğünü iddia etti. Korktuğu için de olayı kimseye söylemediğini belirten İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN"

Baba Devran Dağ, "Eşim ilk andan itibaren ondan şüphelenmişti. Sonunda o cani katili adalete teslim etti. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Türkan İlhan'ın hep kendileriyle birlikte olduğunu belirten Dağ şöyle konuştu:

"Hastanede kızımı kaybettikten sonra eve geldik o sırada da Türkan İlhan bizimle kaldı. Bizi teselli etmeye çalıştı. Suçu hep bana attı, sıyrılmaya çalıştı. O kadar rahat ki kızımı cenazesi yıkanırken bile kontrol ediyor. Taziyesinde kızım için yaptırdığımız yemeklerden yiyor. Eşimin yanına gelip destek oluyor. Bu davranışlarından zaten anladık. Sağ olsun polisler, Cumhuriyet Savcısı da olayı ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı. Türkan İlhan sonunda suçunu itiraf etti. Benim kızımı hava almak için pencereye çıkarttığını, bir anda elinin titrediğini kızımı bu şekilde düşürdüğünü söyledi. Sağ olsun savcımız olayın peşini bırakmadı. Yaptığı keşiflerle olayın kasti olduğunu ortaya çıkardı. Olayı daha etraflı olarak araştırılmasını, kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum" diye konuştu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 53 dakika önce
    ruh hastasıymış
  • Misafir 1 saat önce
    Allah seni kahretsin cani sürüm sürün hapiste ins
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