MHP lideri Bahçeli Yenikapı'da konuştu

MHP'nin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde 9 ilde gerçekleştirdiği mitinglerin sonuncusu olan "İstanbul Mitingi" düzenlendi.

"Devlet için, Cumhuriyet için, Millet için, Türkiye için evet" sloganıyla MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Yenikapı Metro İstasyonu çıkışlarında ve miting alanının girişlerinde, polis ekipleri güvenlik araması yaptı.

Miting alanındaki vatandaşlar Türkiye, Azerbaycan, Türkmen ve MHP bayrakları, Osmanlı Sancağı ve "evet" yazılı flamaları, müzikler eşliğinde sallıyor. MHP Kocaeli Teşkilatı tarafından getirilen dev Türk Bayrağı, platform önünde vatandaşlar tarafından dalgalandırılıyor. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıyor. Miting alanının çeşitli yerlerine, Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri ile üzerinde "Türkiye'nin bekası için ülkücüler evet diyor" yazılı dev pankart asıldı.

Konuşmaların yapılacağı platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi. Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri yazıldı. Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine de ses kuleleri ve ekranlar yerleştirildi.

Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Bahçelinin portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösteriyor. Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

BAHÇELİ: MHP MİLLETİYLE İÇ İÇE MEYDANLARDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmasına, partilileri ve vatandaşları selamlayarak başladı.

Bir hafta sonra yapılacak 16 Nisan anayasa referandumu çerçevesinde konuşmak ve dertleşmek amacıyla Yenikapı'da toplandıklarını belirten Bahçeli, 7 Ağustos Yenikapı ruhunu tekrar canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'suz olamayacağını ve buna inandıklarını dile getiren Bahçeli, 16 Nisan referandumunun, milli uyanışa, milli huzur ve kucaklaşmaya vesile olmasını, Türkiye'nin kamburlarından kurtulması için bir milat oluşturmasını temenni ettiğini belirtti.

"BİR VE BİZ OLMALIYIZ"

Bahçeli, ulaşacak özlemler, gerçekleştirilecek hayaller, mutlaka varılacak yüksek ülkülerin olduğunu, bunların da beraber olununca başarılabileceğini ifade ederek, "Birlikte durursak sonuç alırız. Bir ve biz olmalıyız. Dağılmamızı gözleyenlere fırsat veremeyiz. Bölünmemizi dileyenlere göz yumamayız. Bekamızı yıkmaya çalışanlara tepkisiz kalamayız. Çünkü bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Türk milleti için yapacaklarımız var, ihmal edilmez. Türkiye için iddialarımız var, ertelenemez. Yemin tutulmak içindir, yemin bağlanmak içindir. Biz yemin ettik mi unutmayız. Bir yemin ettik mi aklımızdan çıkarmayız. Yemin edince, yenilgileri sileriz. Yemin içince, bozguncuları silkeleriz. Türklük yeminimizdir, kardeşlik yeminimizdir, milli beka yeminimizdir, bağımsızlık yeminimizdir. Yeminimizden dönmeyiz, yeminimizi çiğnemeyiz. Çiğnemeye veya çiğnetmeye kalkışanları da yıkar, olmadı biçer, daha olmadı aşar geçeriz." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, konuşmasında İstanbullulara seslenerek, şunları söyledi:

"İstanbul'a soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki sesimiz, Bizans'ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın duruşu olsun. Her taraftan duyulsun. Bu ülke için, yeminimiz var vazgeçilmez diyoruz. Yanımızda mısınız? Milli yemin ve ülkülerin sancağından tutacak mısınız? Türkiye'nin safında mısınız? Zalimlerin karşısında mısınız? Hangi çılgın bu evetlere kafa tutabilecek? Hangi kudurmuş bu evetlere rağmen tuzak kurabilecek? Hangi zulüm, zillet taraftarı bu evetlerden sonra İstanbul'a yan bakabilecek? Evet diyorsunuz, zaafa sur çekiyorsunuz. Evet diyorsunuz, millete dur zafere buyur diyorsunuz. Evet diyorsunuz, zedelenmiş bekamıza güç aşılıyorsunuz. Evet diyorsunuz, zayıf düşmüş milli bünyeye şuur katıyorsunuz."

"AMAÇLARI TERTEMİZ SUYU BULANDIRMAK"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, evet demenin bir adım önde olmak, varım, ayaktayım, yenilmedim mesajı, birim, diriyim, iriyim beyanı olduğunu söyledi.

Elazığ'da, Bursa'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Sakarya'da, Ordu'da, Afyonkarahisar'da, Antalya'da da vatandaşların evet iradesini dillendirdiğini ifade eden Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimle gurur duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Bütün vatandaşlarımızla övünüyorum. Evet iradesini her duyduğumda Türkiye'nin önünün açıldığını görüyorum. Şimdi İstanbul evet diye çağlıyor, coşuyor. Bu arada 'MHP nerede?' diye soran bazı aymazlar da görünüyor. 'MHP ne yapıyor?' diye soruşturan bazı ahlaksızlar ortalıkta geziniyor. Gazete köşelerinde kirli kalemleriyle iftira atıyorlar. Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar. Bre ayarsızlar, bre hayırsızlar MHP milletiyle iç içe meydanlarda, salonlarda, Anadolu'nun bağrında hala anlamıyor musun? MHP, Müslüman Türk milletinin olduğu her zeminde, her köşede. Hala kabullenmiyor musunuz? Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor. Çünkü üç maymunu oynuyorlar. Tezvirat tekeri, nifak dümeni çevirmekle oyalanıyorlar. En iyi yaptıkları çarpıtmak. Mezhepleri karıştırmak, meseleleri saptırmak, amaçları tertemiz suyu bulandırmak."

Bunlara rağmen yola devam ettiklerini, yeminlerinin gereğini yaptıklarını anlatan Bahçeli, "Vatana evet diyoruz, ödleri patlıyor. Bayrağa evet diyoruz öcü görmüş gibi parlıyorlar. Mukaddesatımıza evet diyor, mukadderatımıza sahip çıkıyoruz. Öğütülmüş buğday başakları gibi dağılıyorlar. Şimdi siz söyleyiniz bunların alayını birden korkudan tir tir titrettiniz. 16 Nisan'a hazır mısınız? Sandıkta gücünüzü gösterecek misiniz? Türklüğün bekası için evet diyecek misiniz? İstanbul için evet kararı verecek misiniz? Bu evetlerle kim başa çıkabilir? Bu evetlere hangi çıldırmış kafa tutabilir? Bu evetlere hangi mel'un emel kara çalabilir. Siz evet diyorsunuz, aynen size katılıyor ve inanmışlıkla belirtiyorum ki devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet." ifadelerini kullandı.