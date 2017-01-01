09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Erdoğan'ın "düğün" çağrısına Oxfordlu Türk kızından yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Düğünlerinizi Türkiye'de yapın" çağrısına uyan Londra'daki gurbetçi çiftin kızı, damatsız da olsa Bilecik'te kına gecesi yaptı

09 Nisan 2017 Pazar, 14:16:54 Güncelleme: 14:20:32 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Düğünlerinizi Türkiye'de yapın'' çağrısına uyan Londra'daki gurbetçi çift, Oxford Üniversitesinde eğitim gören 23 yaşındaki kızları Zeynep Yanar'ın kına gecesini vize sorunu nedeniyle damat katılamasa da memleketleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Pazaryeri'nde bir düğün salonunda yapılan kına gecesinde, gelin Zeynep Yanar, damadın kınaya katılamaması nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Zaman zaman gözleri dolan Yanar, kına pastasını müstakbel kayınvalidesiyle kesti.

Gelin Zeynep Yanar, İngiltere'de doğduğunu ve Oxford Üniversitesi Dijital Medya Prodüksiyonu Bölümünde öğrenim gördüğünü söyledi.

Aynı üniversiteye yüksek lisans eğitimi için Adana'dan gelen Halil Algan (28) ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nişanlımın okulu bitti, orada bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine düğünümüzü Türkiye'de yapmaya karar verdik. Nişanlım şu an orada çalışıyor, vizesini uzatmak için başvurdu ancak İngilizler vizeye damgayı vurup yollamadığı için 5,5 aydır beklemedeyiz. Kına gecemize bile katılamadı. Şu an pasaportu içeride, her şeyi tamam. Bütün evrakını istedikleri şekilde yolladı. Hiçbir engel yok karşısında ama o damgayı vurup yollamıyorlar."

Yanar, düğünü 1 Temmuz'da nişanlısının memleketi Adana'da yapmayı planladıklarını dile getirerek, "1 Temmuz'da inşallah Adana'da düğünümüz olacak. O zamana kadar vizesinin çıkacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Zeynep Yanar, eğitiminin bitmesinin ardından eşiyle Türkiye'de yaşamaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

Gelinin babası Fikri Yanar da 28 yıldır Londra'da yaşadığını ve otomobil tamirciliği işiyle uğraştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Düğünlerinizi Türkiye'de yapın'' çağrısı üzerine kızının kına gecesini Türkiye'de yapmaya karar verdiklerini ifade eden Yanar, "Düğünümüzü Türkiye'de yapmaya özen gösteriyoruz ancak damadım vizesi onaylanmadığı için bu mutlu günde kızımın yanında olamadı. Evet, onlar varsın vize vermesinler, biz aslında oranın da vatandaşıyız. Ancak şunu belirtmeliyim ki ülkemiz çok gelişti, kesin dönüş yapacağım. Allah izin verirse küçük kızımı Türkiye'de okutacağım." dedi.

Damadın annesi Sema Algan da Adana'dan kına gecesi için Bilecik'e geldiğini belirterek, "Oğlum burada olmadığı için çok duygusal anlar yaşıyorum. Oğlum burada bulunmayı çok istiyordu ancak vize engeli nedeniyle gelemedi. İnşallah 1 Temmuz'da Adana'da yapacağımız düğüne yetişecek." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Türkler çok misafirperverler ancak bir o kadarda gittikleri ülkede ev sahibi gibi davranmaya çalışırlar. Buda gerçek ev sahiplerini rahatsız eder. Trafikte ve gittiğiniz ülkelerde misafir gibi çekingen davranın. O zaman kabul görürsünüz ve vizeler kalkar.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir'de
GÜNDEM

Erdoğan: Terbiyesizlik! Yıldırım: Haddinizi bilin!
Deniz Baykal, Erdoğan'ın o konuşmasını meydandakilere izletti
GÜNDEM

Baykal, Erdoğan'ın o konuşmasını meydandakilere ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa Kur'an öğretirken çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı
GÜNDEM

Erdoğan o fotoğrafın hikayesini anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim
GÜNDEM

Erdoğan'dan anket yorumu: Oran zikretmeyeyim ama...
Yenikapı'da sürpriz klip! İlk kez yayınlandı
GÜNDEM

Yenikapı'da sürpriz klip! İlk kez yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptü
GÜNDEM

Erdoğan'ı alnından öptü
Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
GÜNDEM

KAPADOKYA'DA BALON DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir'de
GÜNDEM

ERDOĞAN: TERBİYESİZLİK! YILDIRIM: HADDİNİZİ BİLİN!
Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
GÜNDEM

BU FOTOĞRAFI ÇEKTİKTEN SONRA İŞLER ÖYLE BİR KARIŞTI Kİ...
Gelini ve dünürünü tabancayla yaraladı
GÜNDEM

GELİNİNİN O SÖZLERİNİ DUYAN KAYINPEDER DEHŞET SAÇTI!