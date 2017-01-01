Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
09 Nisan 2017 Pazar, 15:28:29 | Güncelleme: 15:59:46
AA
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Konya'da market sahibinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, olayda kullandıkları maske, tüfek ve elektroşok cihazının fotoğrafını sosyal medyada paylaştıkları belirlenince suçlarını itiraf etti.
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Polis ekipleri, geçen hafta Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Haciveyiszade Mahallesi'nde market işleten Suriyeli Muhammed Şaban Assani'nin silah zoruyla 680 lirası ve cep telefonunu gasbeden yüzleri maskeli 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarında yola madeni paraların döküldüğünü fark etti.
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Şüphelilerin ceplerindeki madeni paraların yaklaşık 400 metre uzaklıktaki kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evin önüne kadar saçıldığını belirleyen ekipler, binada yaptıkları incelemede bir pompalı tüfek ile yakılmış haldeki elektroşok cihazını buldu.
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Polis ekipleri, evin eski sahibi M.C'yi (20) ve ifadeleri doğrultusunda H.Y. (23), Yusuf Can T. (20) ile H.E'yi (17) gözaltına aldı.
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Suçlamaları reddeden şüpheliler, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraftaki maske, tüfek ve elektroşok cihazının gasp sırasında kullanıldığı tespit edilince suçlarını itiraf etmek zorunda kaldı.
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Şüpheliler, Koya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.