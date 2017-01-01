09 NİSAN 2017
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Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi

09 Nisan 2017 Pazar, 15:28:29 AA

  • 1 Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
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    Konya'da market sahibinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, olayda kullandıkları maske, tüfek ve elektroşok cihazının fotoğrafını sosyal medyada paylaştıkları belirlenince suçlarını itiraf etti.

  • 2 Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
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    Polis ekipleri, geçen hafta Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Haciveyiszade Mahallesi'nde market işleten Suriyeli Muhammed Şaban Assani'nin silah zoruyla 680 lirası ve cep telefonunu gasbeden yüzleri maskeli 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  • 3 Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
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    İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarında yola madeni paraların döküldüğünü fark etti.

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