Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin, ülkemizin huzur, güven ve istikrarının güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, Anayasa ve yasalara sadakatle gece-gündüz fedakarca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısıdır. Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati önemi haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır.

Türk Polis Teşkilatımız, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan emniyet görevlilerimiz sayesinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."