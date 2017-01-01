GÜNDEM
Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri yaptı
09 Nisan 2017 Pazar, 19:09:38 | Güncelleme: 19:16:39
AA
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri, heyecanla takip edildi
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ''Türk Yıldızları'', Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı.
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Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
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Bu kapsamda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığının akrobasi timi, Malatya'dan havalanarak kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.
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Gösteriyi eski havaalanında Türk, Arap ve Kürt kökenli yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla heyecan içinde takip etti.
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Türk Yıldızları, gösterinin ardından alanda kendilerini izleyen vatandaşlara telsizle "Bu gösteriyi sizler için yapmaktan gurur duyuyoruz" diye anons yaptı.
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Vatandaşlar, muhteşem gösteriyi gerçekleştiren Türk Yıldızlarını, dakikalarca ayakta alkışladı.
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Öte yandan etkinlik alanında, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen halk oyunları ekipleri ile mehter takımı da gösteri yaptı.
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