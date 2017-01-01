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Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri yaptı

09 Nisan 2017 Pazar, 19:09:38 AA

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri, heyecanla takip edildi

  • 1 Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri yaptı
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    Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ''Türk Yıldızları'', Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı.

     

  • 2 Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri yaptı
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    Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

     

  • 3 Türk Yıldızları, Şanlıurfa'da gösteri yaptı
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    Bu kapsamda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığının akrobasi timi, Malatya'dan havalanarak kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.

     

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