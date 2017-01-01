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Diyarbakır'da yola tuzaklanan EYP etkisiz hale getirildi

Hazro'da karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

09 Nisan 2017 Pazar, 20:03:42 Güncelleme: 20:07:47 AA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, teröristlerce karayolunun kenarına tuzaklanmış 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı bularak, etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada:

"İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere devam edilmektedir. Duyarlı bir vatandaşımızın 9 Nisan 2017 günü yapmış olduğu ihbar neticesinde Hazro ilçesi Koçbaba köyü mevkiinde bulunan karayolunun kenarına yerleştirilmiş vaziyette 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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