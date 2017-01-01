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Ankara'da patenci gençlerden tehlikeli oyun

Otomobile tutunarak giden patenci gençlerin tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi

09 Nisan 2017 Pazar, 21:16:07 Güncelleme: 21:32:11 İHA

Ankara'da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Patenci 3 genç, Ayaş Caddesi üzerinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden bir otomobile arka arkaya tutunarak ilerlemeye başladı.

Trafiğin hızlı aktığı caddede metrelerce otomobille birlikte ilerleyen patenci şahıslar, yoldan geçen diğer vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yoldan geçen bir vatandaşın çektiği görüntülerde tehlikeli yolculuk saniye saniye kaydedildi.

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