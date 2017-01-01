09 NİSAN 2017
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CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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"Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel" pazartesi günü Show TV'de

"Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel" Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de

09 Nisan 2017 Pazar, 22:30:37 Güncelleme: 22:57:34

Türkiye 16 Nisan'da sandık başında olacak. Anayasa değişikliği ne getirecek ne götürecek Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi var mı? Yürütme - Yasama - Yargı tek elde mi toplanıyor Parlamento güçleniyor mu, zayıflıyor mu?

Jülide Ateş soruyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtlıyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel 10 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de.

İşte "Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel" tanıtımı!

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