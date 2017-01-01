"Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel" pazartesi günü Show TV'de

Türkiye 16 Nisan'da sandık başında olacak. Anayasa değişikliği ne getirecek ne götürecek Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi var mı? Yürütme - Yasama - Yargı tek elde mi toplanıyor Parlamento güçleniyor mu, zayıflıyor mu?

Jülide Ateş soruyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtlıyor.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel 10 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de.

İşte "Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel" tanıtımı!