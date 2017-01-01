09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım'dan Polis Teşkilatına kutlama mesajı

Başbakan Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

09 Nisan 2017 Pazar, 23:50:11 Güncelleme: 23:53:10 AA

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe darbe teşebbüsleriyle vesayet arayışlarıyla terörle tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Teşkilatın 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yıldırım, devletin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatının, halkın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

Yıldırım, Türk polisinin, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkın güven ve takdirlerine mazhar olduğunu ifade etti.

Her türlü suç ve suçluyla mücadele edebilmek için sektördeki yeni teknolojilerin takibine büyük önem veren Emniyet Teşkilatının, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gurur verici başarılara imza attığını vurgulayan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. Bu vesileyle vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum.

Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle vesayet arayışlarıyla terörle tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır."

Başbakan Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mensuplarına başarılar diledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir'de
GÜNDEM

Erdoğan: Terbiyesizlik! Yıldırım: Haddinizi bilin!
Yenikapı'da dev Evet mitingi
GÜNDEM

Yenikapı'da Kılıçdaroğlu'na çifte salvo!
Yenikapı Mitingi saat kaçta, ne zaman?
GÜNDEM

Yenikapı'da referandum heyecanı
Başbakan Binali Yıldırım: PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: PKK ve FETÖ ortak çalışıyorlar
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus ...
Konya mitingi Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak
GÜNDEM

'Davutoğlu katılacak mı' sorusu yanıt buldu
Okmeydanı'nda kahvehanede vatandaşlara tehdit
GÜNDEM

MASKELİ VE SİLAHLI GRUP KAHVEHANE BASIP TEHDİTLER YAĞDIRDI
Kemal Kılıçdaroğlu: Herkes gidip oy kullansın kesinlikle ‘Hayır’ çıkacak
GÜNDEM

"BU YETKİ BANA VERİLSE REDDEDERİM"
Nesrin Çıtırıkbakım: Barınakların koşulları kötü, denetim sorunu var
GÜNDEM

BU KARENİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN BİLGİLER ŞOKE ETTİ!
Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM

E-5 KARAYOLU'NDA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
"Kılıçdaroğlu ile Referandum Özel" bugün Show TV'de
GÜNDEM

"KILIÇDAROĞLU İLE REFERANDUM ÖZEL" BUGÜN SHOW TV'DE

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi
GÜNDEM

AVRUPA’DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ