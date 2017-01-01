10 NİSAN 2017
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fuhuş çetesi Kırgız Malika N. Antalya
GÜNDEM

Çocuk bakmak için geldi dövülerek yol kenarına atıldı

Çocuk bakıcılığı yapmak için Türkiye’ye gelen Kırgız Malika N., fuhuş çetesinin eline düştü. Direnen Malika, kafasına defalarca demirle vurularak yol kenarına atıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 03:20:21 Güncelleme: 03:48:53

Çocuk bakmak amacıyla geçen yıl aralık ayında Türkiye’ye gelen 22 yaşındaki Kırgız Malika N., bir arkadaşının tavsiyesiyle Antalya’da kendisine iş bulması için bir adamla bağlantı kurdu. O ana kadar fuhuş çetesinin eline düştüğünü fark etmeyen genç kadın, önce bir müteahhitle tanıştırıldı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre müteahhitle fuhuş talebine direnen Malika, araçta öldüresiye dövüldü. Kafasına defalarca demir çubukla vurulan Malika, Korkuteli yolunun kenarına atıldı. Yoldan geçenler tarafından bulunan Malika, jandarma tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA ANNESİ BULUNDU

Üzerinde hiçbir belge bulunmayan Malika’nın kimliği, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.

Malika’ya Antalya Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu ile Umay Dayanışma ve Yardım Derneği sahip çıktı. Malika’nın 3 beyin ve 4 estetik ameliyatı ile hastanede kalma ücretleri Türk hayırseverler tarafından karşılandı. Malika’nın sosyal medya vasıtasıyla bulunan annesi Adila N., Türkiye’ye getirildi. Hastaneden 58 gün sonra taburcu edilen Malika, halen fizik tedavi ve psikolojik tedavi alıyor.

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