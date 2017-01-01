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İstanbul Silivri Hayvan barınakları
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Nesrin Çıtırıkbakım: Barınakların koşulları kötü, denetim sorunu var

İstanbul Silivri’de sokak köpeğini boğazına bağladığı halatla sürükleyerek araca bindirmeye çalışan belediye çalışanları işten çıkarıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 03:57:08 Güncelleme: 04:08:23

Silivri Belediyesi’ne bağlı Küçük Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının bir köpeğe yaptığı eziyete dair görüntüler geçtiğimiz hafta sosyal medyaya düştü. İnfial yaratan görüntülerde iki veteriner işçisi, hayvanı rehabilitasyon merkezine götürmek istiyor. Ama bunu yaparken işçilerden birinin pes dedirten bir yönteme başvurduğu görülüyor. İşçi, köpeğin boynuna halat bağlayıp acımasızca sürüklerken diğer işçi de çevreyi gözetliyor. Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre hayvanseverleri ayağa kaldıran olay bakımevlerindeki hayvanlara yapılan muameleyi ve şartları sorgulattı. Çalışanların hayvanlara karşı tutumu ve belediyelerdeki rehabilitasyon ve bakım evleri hakkında konuşan HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, “Biz yıllardır belediye barınaklarındaki bu zulümlerle mücadele veriyoruz. Bazı belediye bakım evlerinde koşullar kötü, denetim sorunu var” dedi.

‘DÖVDÜKLERİNİ BİLİYORUZ’

Barınaklara giderek tespitte bulunduklarını anlatan Çıtırık, “Hayvanları çiş kaka yapıp etrafı kirletmesinler diye dövdüklerini biliyoruz, gördük. Sarıyer’de barınaktaki köpeklerin kafaları kırılmıştı. Biz hayvan koruma derneklerinin mücadelesinin yüzde 90’ı belediye bakım evlerindeki vahşete karşı. Tüm belediyeler değil, gönüllüsü güçlü olan yerlerde hayvanlar daha az zulüm görür. Bu zulmü saklamak için yasaya aykırı olmasına rağmen gönüllülere de yasak koyduklarını gördük” diyşe konuştu. 

‘ORMANLARDA 50 BİN HAYVAN VAR’

Silivri’de yaşanan olayı değerlendiren Çıtırık, şunları söyledi: “Köpeğin sürüklenmesi bakım evlerindeki muamelenin yansıması. Barınaklardaki kötü şartları tespit edip yetkililerle görüşüyoruz. ‘Toplayıp İBB’ye götürüyoruz’ diyorlar. İstanbul ormanlarında 50 bin hayvan var. ‘Hayvanları götürüyoruz’ deyip, alıp ormanlara salıyorlar, kar altında donup açlıktan susuzluktan ölüyorlar.”

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Silivri Belediyesi de olay üzerine konuyla ilgili açıklama yaparak personelin işine son verildiğini belirtti. Yuvamı Arıyorum Projesi ile bugüne kadar yüzlerce sokak köpeğinin sahiplendirildiği ifade edilen belediye açıklamasında, “Bir sokak köpeğinin tedavi için yakalanma işlemi sırasında çekildiği ortaya çıkan görüntüler nedeniyle, belediyemizin Küçük Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarından H.A. ve K.Ş., disiplin kuruluna sevk edilmiş H.A.’nın müdürlük ile ilişkisi kesilmiş, K.Ş.’ye de uyarı cezası verilmiştir” denildi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar ise olay üzerine hayvan barınaklarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıp personelin hayvanlara karşı dikkatli ve hassasiyetle yaklaşması konusunda uyarıda bulundu.

 

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