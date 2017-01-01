GÜNDEM
Çocuk bakmak için Türkiye'ye gelen Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?
10 Nisan 2017 Pazartesi, 07:23:12 | Güncelleme: 07:40:42
Çocuk bakıcılığı yapmak için Türkiye’ye gelen Kırgız Malika N., fuhuş çetesinin eline düştü. Direnen Malika, kafasına defalarca demirle vurularak yol kenarına atıldı
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Çocuk bakmak amacıyla geçen yıl aralık ayında Türkiye’ye gelen 22 yaşındaki Kırgız Malika N., bir arkadaşının tavsiyesiyle Antalya’da kendisine iş bulması için bir adamla bağlantı kurdu.
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O ana kadar fuhuş çetesinin eline düştüğünü fark etmeyen genç kadın, önce bir müteahhitle tanıştırıldı.
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Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre müteahhitle fuhuş talebine direnen Malika, araçta öldüresiye dövüldü.
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Yoldan geçenler tarafından bulunan Malika, jandarma tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kafasına defalarca demir çubukla vurulan Malika, Korkuteli yolunun kenarına atıldı.
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SOSYAL MEDYADA ANNESİ BULUNDU
Üzerinde hiçbir belge bulunmayan Malika’nın kimliği, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.
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Malika’ya Antalya Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu ile Umay Dayanışma ve Yardım Derneği sahip çıktı.
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Malika’nın 3 beyin ve 4 estetik ameliyatı ile hastanede kalma ücretleri Türk hayırseverler tarafından karşılandı.
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Malika’nın sosyal medya vasıtasıyla bulunan annesi Adila N., Türkiye’ye getirildi.
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Hastaneden 58 gün sonra taburcu edilen Malika, halen fizik tedavi ve psikolojik tedavi alıyor.
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