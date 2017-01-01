10 NİSAN 2017
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Çocuk bakmak için Türkiye'ye gelen Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?

10 Nisan 2017 Pazartesi, 07:23:12

Çocuk bakıcılığı yapmak için Türkiye’ye gelen Kırgız Malika N., fuhuş çetesinin eline düştü. Direnen Malika, kafasına defalarca demirle vurularak yol kenarına atıldı

  • 1 Çocuk bakmak için Türkiye'ye gelen Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?
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    Çocuk bakmak amacıyla geçen yıl aralık ayında Türkiye’ye gelen 22 yaşındaki Kırgız Malika N., bir arkadaşının tavsiyesiyle Antalya’da kendisine iş bulması için bir adamla bağlantı kurdu. 

  • 2 Çocuk bakmak için Türkiye'ye gelen Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?
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    O ana kadar fuhuş çetesinin eline düştüğünü fark etmeyen genç kadın, önce bir müteahhitle tanıştırıldı.

  • 3 Çocuk bakmak için Türkiye'ye gelen Malika fuhuş çetesinin eline nasıl düştü?
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    Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre müteahhitle fuhuş talebine direnen Malika, araçta öldüresiye dövüldü. 

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