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Referandum oy pusulası
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Sosyal medyadaki yanıltıcı ‘mühür’ uyarılarına dikkat

Oyun geçerli sayılması için oy pusulasında tercih edilen rengin herhangi bir yerine basmak yeterli

10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:20:30 Güncelleme: 08:25:23

Referanduma sayılı günler kala sosyal medyada, oy verme sırasında mührün kullanımına ilişkin yanıltıcı paylaşımlar çoğaldı. Oyun geçerli sayılması için oy pusulasında tercih edilen rengin herhangi bir yerine basmak yeterli. Tercihin diğer kısma taşması halinde oy geçersiz sayılacak

16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek halkoylamasında, 2 ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. “Evet” tercihinin yer aldığı hane beyaz iken, “Hayır” tercihi ise kahverenginden oluşuyor. Referanduma sayılı günler kala sosyal medyada, oyların geçerli sayılması için pusulanın üzerindeki yazının üzerine değil açığa mührün vurulması gerektiği yönünde iddialar yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, kısa süre sonra bu paylaşımların bir tuzak olduğu, mührün aslında yazıların üzerine basılması gerektiği şeklindeki mesajlar da sosyal medyada dolaşmaya başladı.

'EVET'İN OLDUĞU BEYAZ ALANA YA DA 'HAYIR'IN OLDUĞU KAHVERENGİ ALANA MÜHÜR BASILDIĞINDA OY KULLANMA İŞLEMİ GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri, “Evet” tercihinin yer aldığı beyaz alana veya “Hayır’ tercihinin yer aldığı kahverengi alana mührün basılması halinde oy kullanma işleminin geçerli olacağını kaydetti.

Görevliler, mühür basılırken tercih edilen alanın dışına taşma yapılması durumunda ise oyun geçersiz sayılacağını ifade ederek, “Evet” veya “Hayır” yazısının üzerine mührün vurulma zorunluluğu olmadığını belirtti.

OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinde, “Oy verme işlemi nasıl olacak?” başlıklı bilgi yazısında doğru oyun 3 maddede nasıl kullanılacağı anlatılıyor:

a- Seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen, beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası ve “Evet” mührünü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer

b- Seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanır.

c- Oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verir.

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