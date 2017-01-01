TEM'de feci kaza

Edirne-İstanbul TEM otoyolunda sürücünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyonet yeşillik alana girerek takla attı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, kaza, Edirne-İstanbul TEM Karayolu Çerkezköy gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Savaş K. yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu.

Takla atarak savrulan kamyonetin içerisinde bulunan sürücü Savaş K., Orhan K., Kamuran K., İnan K., Kenan K. ve Salih E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Orhan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.