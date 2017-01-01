10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
biber gazı
GÜNDEM

Biber gazı bulundurmak suç değil

Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:37:54 Güncelleme: 10:40:45 İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, üretimi Milli Savunma Bakanlığı'nın iznine tabi olan savunma maksatlı biber gazı (oleoresin capsicum) spreylerinin bulundurulması ve satılmasının yasak olmadığını açıkladı.

Deriyi tahriş ederek göz, burun, ağız ve solunum yollarında yanmaya, acıya yol açan biber gazı, yakın mesafeden maruz kalan kişiyi 30-45 dakika arasında etkisiz hale getirebiliyor. Bulanık görme, burun akıntısı, hapşırma ve salya artışı, mide bulantısı, deride kızarma gibi etkilere yol açan biber gazı polisin, yasa dışı eylem yapan göstericilere karşı kullandığı biber gazıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bir açıklama yaptı.

"İZİN VERİLMEMİŞTİR"

Çoğunlukla 'dünyanın en acı biberi' diye bilinen kırmızı Şili biberinden üretilen biber gazıyla alakalı bir vatandaşın, "Biber gazı kullanmak veya taşımak yasal mıdır?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi.

Ülkeye kaçak yollardan getirildiği açıklanan biber gazlarına internetten ulaşmak oldukça kolay. Özellikle işe geliş gidişi sırasında bazı şüpheli kişilerle karşılaştığını belirten Özlem Y., "Bursa'nın sakin bir mahallesinde ikamet ediyorum. Ancak yerlerden geçtiğim zaman istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyorum. Çantamda kendimi savunmak için biber gazı bulunduruyorum" dedi.

O ÜLKELERDEN İTHAL EDİLİYOR

Sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları için ise il emniyet müdürlükleri bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin kaçak biber gazı için 'Gümrük kaçağı ürün' olarak işlem yaptığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin biber gazı kullanımını 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde düzenlendiği belirtiliyor. Mevzuata göre göz yaşartıcı gaz ve silahlar, kanuna aykırı veya sonradan bu hale dönüşen gösteri, yürüyüş, miting gibi eylemlerde kullanılıyor.

Türkiye'de üretimi olmayan biber gazı genellikle Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinden ithal ediliyor. Biber gazının kilo fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mustafa Şentop: İdam 16 Nisan'dan sonra gündeme gelir
GÜNDEM

Şentop: İdamı pakete eklemedik, çünkü...
Gaziantep'te boş arazide 16 yaşında erkek cesedi bulundu
GÜNDEM

Kan içindeki cesedi görenler telefona sarıldı!
Van'da bir İranlı ölü bulundu
GÜNDEM

İçine bakanlar şoke oldu! Hemen telefona sarıldılar
Başbakan Yıldırım'dan Emniyet'e güvenlik önlemleri ile ilgili tavsiye
GÜNDEM

"Başbakan geliyor diye vatandaş sağa sola iteleniyor, ...
Esenyurt'ta kendinden geçen genç dereye böyle uçtu
GÜNDEM

Akılalmaz olay! Herkes ona bakarken, bir anda yere ...
Şırnak, İdil, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı
GÜNDEM

Şırnak'ta yasak kalktı
Ahmet İyimaya: Bu sistemi ilk isteyen Ecevit'ti
GÜNDEM

İYİMAYA: BU SİSTEMİ İLK İSTEYEN ECEVİT'Tİ
Esenyurt'ta kendinden geçen genç dereye böyle uçtu
GÜNDEM

AKILALMAZ OLAY! HERKES ONA BAKARKEN, BİR ANDA YERE ÇAKILDI
Başbakan Yıldırım'dan Emniyet'e güvenlik önlemleri ile ilgili tavsiye
GÜNDEM

"BAŞBAKAN GELİYOR DİYE VATANDAŞ SAĞA SOLA İTELENİYOR, BU İŞ DEĞİL"
Van'da bir İranlı ölü bulundu
GÜNDEM

İÇİNE BAKANLAR ŞOKE OLDU! HEMEN TELEFONA SARILDILAR
Mustafa Şentop: İdam 16 Nisan'dan sonra gündeme gelir
GÜNDEM

ŞENTOP: İDAMI PAKETE EKLEMEDİK, ÇÜNKÜ...
Şırnak, İdil, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA YASAK KALKTI