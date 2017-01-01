Biber gazı bulundurmak suç değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, üretimi Milli Savunma Bakanlığı'nın iznine tabi olan savunma maksatlı biber gazı (oleoresin capsicum) spreylerinin bulundurulması ve satılmasının yasak olmadığını açıkladı.

Deriyi tahriş ederek göz, burun, ağız ve solunum yollarında yanmaya, acıya yol açan biber gazı, yakın mesafeden maruz kalan kişiyi 30-45 dakika arasında etkisiz hale getirebiliyor. Bulanık görme, burun akıntısı, hapşırma ve salya artışı, mide bulantısı, deride kızarma gibi etkilere yol açan biber gazı polisin, yasa dışı eylem yapan göstericilere karşı kullandığı biber gazıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bir açıklama yaptı.

"İZİN VERİLMEMİŞTİR"

Çoğunlukla 'dünyanın en acı biberi' diye bilinen kırmızı Şili biberinden üretilen biber gazıyla alakalı bir vatandaşın, "Biber gazı kullanmak veya taşımak yasal mıdır?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi.

Ülkeye kaçak yollardan getirildiği açıklanan biber gazlarına internetten ulaşmak oldukça kolay. Özellikle işe geliş gidişi sırasında bazı şüpheli kişilerle karşılaştığını belirten Özlem Y., "Bursa'nın sakin bir mahallesinde ikamet ediyorum. Ancak yerlerden geçtiğim zaman istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyorum. Çantamda kendimi savunmak için biber gazı bulunduruyorum" dedi.

O ÜLKELERDEN İTHAL EDİLİYOR

Sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları için ise il emniyet müdürlükleri bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin kaçak biber gazı için 'Gümrük kaçağı ürün' olarak işlem yaptığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin biber gazı kullanımını 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde düzenlendiği belirtiliyor. Mevzuata göre göz yaşartıcı gaz ve silahlar, kanuna aykırı veya sonradan bu hale dönüşen gösteri, yürüyüş, miting gibi eylemlerde kullanılıyor.

Türkiye'de üretimi olmayan biber gazı genellikle Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinden ithal ediliyor. Biber gazının kilo fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor.