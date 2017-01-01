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Kocaeli Darıca
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Kocaeli Darıca'da özel arazide kesilmiş at ve eşek kafaları bulundu

Darıca'da ekipler, at ve eşek kesimi yapıldığı ihbarı üzerine, bir hayvanat bahçesine ait olduğu öne sürülen arazide kesim yapılan yeri mühürledi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:57:44 Güncelleme: 12:25:53 İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesine ait olduğu iddia edilen bir arazinin içerisinde at ve eşek kesimi yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler kesimlerin yapıldığı yeri mühürledi.

Edinilen bilgiye göre olay Darıca Bayramoğlu Mahallesinde bulunan, Hayvanat Bahçesine ait bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, hayvan sever aktivist bir grup kendilerine gelen at ve eşek kafalarının olduğu fotoğraflar üzerine harekete geçti. Grup fotoğrafları gördükten sonra at ve eşek kafalarının olduğu yere giderek inceleme yaptı.

İncelemenin ardından grup Darıca Belediyesi Zabıta Amirliğine ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğüne haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında aktivist grup ile birlikte zabıta ve tarım müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği yere gittiler. Emniyet güçleri ise tedbir amaçlı ekiplerin yanında bulundu.



Zabıta, tarım müdürlüğü ekipleri ve aktivistler araziye gittiklerinde görünen manzara pek iç açıcı değildi. Arazide kesilmiş olarak at ve eşek kafaları bulundu. Bazı hayvan leşlerinin ise gelişi güzel gömüldüğü görüldü ve zabıta ekipleri tarafından fotoğraflama işlemi yapıldı. Hayvanların kesildiği iddia edilen yerlerde ise duvarlarda kan dolu olduğu görüldü.

"BURANIN KAPATILMASINI İSTİYORUZ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Aktivistler adına açıklama yapan Elif Narin, "Bize gelen bir ihbar üzerine öğlen buraya geldik. İçeriye girdik, atların kesildiği yeri gördük. Felaket bir görüntü var, duvarlar kan içerisinde. İp var, belli ki atlar orada kesiliyor. Oradan çıktık araziyi dolaşırken de bir sürü at kafası gördük. Burada kesilen atlar nereye gönderiliyor. Bunlar hayvanat bahçesinde ki hayvanlara yedirilmek üzere mi gönderiliyor ya da insanların gıdasına kesilmek katılmak üzere mi burada kesiliyor bunu öğrenmek istiyoruz. Burasının kapatılmasını istiyoruz. Bunu kimlerin yaptığını bilmiyoruz, ortaya çıkacak. Suç duyurusunda da bulunacağız" dedi.



"BURADAKİ HAYVANLAR HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ CANLILAR İÇİN KESİLİYOR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Dünyanın her yerinde sakatlanan bir canlı uyutulur. Zaten ölmüş bir hayvanı bizim alıp, kesip, hayvana servis etme gibi bir imkanımız yok. Çünkü o hayvan hastalıklı olabilir. Biz onun hastalığını teşhis edemeyiz. Hayvanat bahçesi içerisinde böyle bir vaka ayda belki bir kez olur. Biz hayvanlarımızın besinlerinin çoğunu et borsasından veya mandıralardan alıyoruz. Onda da insanın yiyemeyeceği kalitede olan ucuz eti alıyoruz. Bunu hayvana servis ediyoruz. Burada olanlarla ile ilgili en doğru olanı gündüz vakti gelip bakmak. Buradaki hayvanlar hayvanat bahçesindeki canlılar için kesiliyor. Sağlıklı olan canlılar parkta, sağlıklı olmayanlar ise uyutulup kesiliyor" şeklinde konuştu.

Kesimlerin yapıldığı iddia edilen alanlar zabıta ve tarım müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Ekipler alanda gündüz inceleme yapılacağını belirtti.

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