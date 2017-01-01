İçişleri Bakanlığı: 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 43 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; 456 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 570 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı, 03.04.2017-10.04.2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı:

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 456 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 570 kişi gözaltına alındı.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişi gözaltına alındı.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişi gözaltına alındı.

43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

33’ü ölü, 2’si teslim, 8’i sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlar sonucu, teröristler tarafından kullanılan, 12 ilde (Batman 1, Bitlis 1, Erzurum 1, Mardin 10, Bingöl 6, Diyarbakır 17, Şırnak 2, Siirt 7, Tunceli 10, Hakkâri 2, Iğdır 2, Van 2) 61 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildiği, tuzaklanan 52 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı operasyonlarda 1 ton 654 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde (114 kg’ı plastik patlayıcı), 68 El Bombası, 68’i ağır ve uzun namlulu (1 Doçka, 2 Biksi, 2 Kanas, 6 M16, 48 Kalaşnikov, 9 Roketatar) olmak üzere toplam 107 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildiğini duyurdu.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında 73 ilde gerçekleştirilen 585 operasyona ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

Piyasa değeri 35.542.802 TL olan;

4 ton 926 kg Esrar,

285 kg Eroin,

3 kg Kokain,

16 kg Metamfetamin,

7 kg Afyon Sakızı,

4 kg Sentetik Kannabinoid Maddesi,

45.295 kök Kenevir,

36.571 adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 3.322.960 TL olan;

419.115 adet Kaçak Sigara,

46.341 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 893 kişi gözaltına alınmıştır.