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Esenyurt'ta kendinden geçen genç dereye böyle uçtu

Bonzai kullandığı iddia edilen M. Y. isimli genç, dere yatağı kenarında oturduğu sırada kendisinden geçerek metrelerce yüksekten aşağıya düştü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:36:38 Güncelleme: 11:59:21 İHA

Esenyurt'ta bonzai kullandığı iddia edilen genç, metrelerce yüksekten dere yatağına düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, tedavi altına alınan gencin kendile gelir gelmez hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi kenarında bulunan dere yatağında meydana geldi. Bonzai kullandığı iddia edilen M. Y. isimli genç, dere yatağı kenarında oturduğu sırada kendisinden geçerek metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Dere yatağına çakılan genç, başından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına inerek uyuşturucu kullanan genci düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, başından yaralanan M.Y., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Düşmenin etkisiyle kafatasında çatlak oluştuğu öğrenilen M.Y., hastane de tedavi altına alındı. Başka bir hastaneye sevk edilmek üzere bekletilen M.Y.'nin kullandığı uyuşturucunun etkisinin azalmasıyla kendine gelerek hastaneden kaçtığı öğrenildi.

DÜŞME ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Dengesini kaybeden vatandaşın düşme anı çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde M.Y., dere kenarında taşın üstünde oturuyor. Daha sonra dengesini kaybederek dere yatağına düşüyor.
Düşme anını cep telefonu ile kaydeden Nihat Taştanoğlu, "Sabah buradan hastaneye gidiyordum kasıldığını gördüm. Hapçı olduğunu anladım. İşimi halletim dönüşte geldim, taşın üstünde oturduğunu gördüm. Videoya çekmeye başladım çektikten 30 saniye sonra yuvarlanıp düştüğünü gördüm. Ambulansı, polisi, itfaiyeyi aradık. Geldiler müdahale ettiler, şu an durumu nasıl bilmiyoruz. Ağzından kan falan geliyordu" diye konuştu.

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