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Şırnak, İdil, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı

Şırnak Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46:28 Güncelleme: 11:48:37 DHA

Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, 23.00- 02.30 saatleri arasında kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren kaldırıldığı açıklandı.

Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde geçen yıl çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlar nedeniyle uygulanan ancak daha sonraki tarihlerde kaldırılmasına rağmen, bazı mahallelerde 23.00 ile 02.30 saatleri arasında uygulanmaya devam edilen sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı 10.04.2017 Pazartesi'den (bugün) itibaren tamamen kaldırılmıştır" denildi.



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