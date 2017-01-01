Başbakan Yıldırım'dan Emniyet'e güvenlik önlemleri ile ilgili tavsiye

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda liderlerin programlarında uygulanan güvenlik tedbirleri ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. "Bizim vatandaşın içine olağanüstü bir görüntüyle değil, doğal bir şekilde girebilmemiz lazım" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"VATANDAŞIN İÇİNE DOĞAL BİR ŞEKİLDE GİREBİLMEMİZ LAZIM"

"Sizin işiniz bizimkinden ayrı değil. Kampanya yapıyoruz, orada burada vatandaşla haşır neşir oluyoruz. Vatandaşın arasına daldığımız zaman bizim ekibin beti benzi atıyor. Perişan oluyorlar ben onları fark ediyorum. Emniyetimiz için çok titizleniyorlar ama siyaset sizin işinizle aynı değil. Siyasetin işi insanla. İnsana mesafeli olma şansınız yok. Dolayısıyla insanlarımızın arasında vatandaşın arasına giren suç unsurları mutlaka olabilir. Bunlara karşı tedbir almanın zorluğunu da biliyoruz. İşinizi de zorlaştırdığımızın farkındayız ama bizi bunu yapmaktan alıkoymak yerine daha zekice tedbirleri geliştirmenizde fayda var. Bunu yaparken vatandaşı tedirgin etmeden... Başbakan geliyor diye sağa sola iteliyor, bu iş değil. Bizim vatandaşın içine olağanüstü bir görüntüyle değil doğal bir şekilde girebilmemiz lazım. Ülkemizin içinden geçtiği durumları da gözardı etmiyoruz. Bizim gibi aynı anda 3 terör örgütü ile mücadele edebilen başka bir ülke yok."

"7 HAZİRAN'I HATIRLAYIN, SANDIK GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI"

16 Nisan'daki referandumda sandık güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çeken Yıldırım, şu mesajları verdi:

"Milletin sözü üzerine sözümüz olmaz. Ülkemizin aydınlık yarınları için, geleceği için, bir daha kriz, darbe, kaos yaşanmaması, ekonomimizin güçlenmesi için çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu duygularla yaptığımız anayasa değişikliğini de milletimizin huzuruna sunduk. Sandık güvenliği için sizin yapacaklarınız çok önemli. 7 Haziran'ı hatırlayın, bazı yerlerde sandık güvenliğini sağlayamadık. Terör örgütleri baskıyla milletin tercihini değiştirdi. O yüzden ülkemiz kısa süreli de olsa bir siyasi istikrarsızlık ile karşı karşıya kaldı. Bu pazar günü özellikle sandık güvenliğinin sağlanması, sandığa gelecek vatandaşlara herhangi bir şekilde baskı yapılmasının önlenmesi konusunda yine önemli görevleriniz var."