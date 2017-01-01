Gaziantep'te boş arazide 16 yaşında erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te araziye atılmış 16 yaşında erkek cesedi bulundu. Gencin cesedinde darp izleri olduğu ileri sürüldü.



Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerinde boş arazide hareketsiz yatan ve yüzünde kan olduğu belirtilen bir şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.





KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ



Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 16 yaşındaki kimliği henüz belirlenemeyen gencin öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası cenaze aracına konulan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.