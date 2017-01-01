Gaziantep'te boş arazide 18 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Gaziantep'te dövülerek öldürüldükten sonra cesedi araziye atılan kişinin 18 yaşındaki Muhittin Yılmaz olduğu belirlendi. Yakınlarının 6 gündür kayıp olarak aradığı belirlenen gencin, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.



OLAY



İddiaya göre sabah çocuklarını okula götüren aileler boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrol ettiği gencin öldüğünü belirleyince polislere haber verdi. Araziye gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan gence ait cesette dayak izlerine rastladı. Dövüldüğü ve başına da sert bir cisimle vurulduktan sonra öldüğü tahmin edilen gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis, Muhittin Yılmaz'In kim ya da kimler tarafından öldürülerek araziye bırakıldığını araştırıyor.