Mustafa Şentop: İdam 16 Nisan'dan sonra gündeme gelir

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

16 Nisan referandumuna ilişkin, "Zaman içerisinde kararsızların kararsız olmadığını gördük, kararını vermişler" diyen Şentop, "Kararsız diyebileceğimiz kesim olduğu kanaatinde değilim. Muhakkak bazı endişeler var. 18 değişiklik yapılmış anayasada ama bu mahiyet olarak farklı. Hükümet sistemiyle ilgili çok önemli bir değişiklik yapıyorsunuz, sistem değişikliği yapıyorsunuz" diye konuştu.

Tek adamlık ve 'Mevcut sistemde ne yapılamadı' eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Şentop, "Aslında bizim kullanabileceğimiz bir argüman. 'Ne yapmak istiyordu da yapamadı' bizim kullanacağımız bir şey. Biz kendimiz için yapmıyoruz, Türkiye için yapıyoruz" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA HEMEN OLMAYACAK"

Sistemin istikrar üretmesini istediklerini kaydeden Şentop, "Evet çıktıktan sonra hamen yürürlüğe girmiyor. Acelemiz olsaydı, hemen yürürlüğe girerdi. Fakat öyle bir acele olmadığı için, istiyoruz ki yeni sisteme göre yeni seçim ve ona göre yetkilerle devam edilsin" diye konuştu.

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek çok fazla husus olmadığını söyleyen Şentop, "Seçim sonrası birden bire farklı bir hükümet şekliyle karşılaşmayacağız" dedi. Şentop, uyum kanunları ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini hatırlattı.

Seçim kanununda değişiklik ile ilgili soruya yanıt veren Şentop, 30 Eylül 2013'te seçim barajı ile ilgili 3 alternatif sunduklarını ama bunun tartışılmadığını söyledi. Tartışmanın 16 Nisan'dan sonra diğer partilerin de katılımıyla mümkün olacağını söyledi.

"ERDOĞAN SONRASINI GARANTİYE ALMAK İÇİN..."

"Referandumda Hayır çıkma ihtimalini görmüyorum" diyen Şentop, "Aslında bunun öncüsü 2010'da yapılan değişiklikler. Milletimiz bu tartışmanın istikametini biliyordu. Evet - Hayır işi 10 yıllık mesele" diye konuştu.

"Erdoğan sonrası ile ilgili istikrarı garantiye almak için böyle bir değişiklik yapıyoruz" diyen Şentop, "20-25 oy almak yeterliydi koalisyonlarla... Şimdi 50 almak gerekiyor, bu milletle bütünleşmiş olanlar alabilir. Biz Türkiye'de bundan sonra ancak milletle bütünleşmiş olanların yönetebilecği bir sistem getiriyoruz" dedi.

"İDAM 16 NİSAN'DAN SONRA GÜNDEME GELİR"

Şentop, idam ile ilgili soruya da, "Bu pakete elbette eklenebilrdi. Bu hükümet sistemi üzerine... Paketin geçmeyeceğini düşünüyorlar, idamı kullanıyorlar. İdam konusunda daha geniş mutabakat var. Farklı tartışma başlatmak istemedik. Referanduma gerek kalmadan bu inşallah 16 Nisan'dan sonra gündeme gelir" yanıtını verdi.