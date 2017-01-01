10 NİSAN 2017
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
GÜNDEM

Bakan Işık etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

"Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:11:15 Güncelleme: 14:32:14 AA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz." dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Ülkeden bu kadar hain çıkması üzüyor insanı. İnşallah hepsinin kökünü kazırız. Allah askerlerimize, güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin yardımcı olsun inşallah.
  • Misafir 2 saat önce
    Allah devletimize zeval vermesin
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