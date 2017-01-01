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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu: Yer gök 'Evet' yazılmış, neye 'Evet' kardeşim!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin anlatılmadığını belirterek "Yaptıkları mitinglerde tek konu Kılıçdaroğlu. Yahu ben size ne yaptım?" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:18:12 Güncelleme: 14:20:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te bir restoranda muhtar ve azaları ile toplantı yaptı.

Anayasa ve yönetim değişikliği maddelerinin doğru anlatılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Topu topu 18 madde. Niçin anlatmıyorsunuz millete? Yaptıkları mitinglere bakıyorum tek konu var. Kemal Kılıçdaroğlu. Yahu arkadaş ben size ne yaptım? Devletin imkanlarını, arabalarını, valisini, televizyonlarını kullanıyorsunuz. Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Onlar onlara güveniyor. Neye evet? Çıkın anlatsanıza. Onar onlara güveniyor. Biz de milletimize ve Allahımıza güveniyoruz. Çocuklarımızın geleceğini, bayrağımızın, demokrasimizin geleceği buna bağlı. Bu anayasa değişikli Türkiye'nin hangi derdini çözüyor? İşsizliği mi, terörü mü, dış politikayı mı, ekonomiyi mi düzenliyor? Tek bir söz yok. terörü çözüyordun da bir şey mi dedik. Her istediğini yaptın. Biz neye muhalefet ettik. Doğru yapıldıysa destekledik. Yanlış yapıldıysa karşı çıktık. Türkiye'nin lehine ise destek veriyoruz. 4 siyasi partinin oy birliğiyle çıktı. Şimdi bütün bu imkanlar varken meclisi bir kenara bırakalım tüm yetkiyi bir kişiye verelim. Ya o kişi yanlış yaparsa faturayı 80 milyon kişiye kesiyoruz. Denetimi yok bu sistemin. Hangi sistemde böyle bir yönetim var" ifadelerini kullandı. 

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