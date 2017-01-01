Adana'da gölde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Adana'da iki hafta önce Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan kadının 25 yaşındaki Serpil Durmuş'a ait olduğu ortaya çıktı.

Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapanlar, 28 Mart'ta suda bir kadın cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, 25-30 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak veya silah yarası olmadığı saptandı.

Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için polis, genç kadının parmak izini aldı. Ancak parmak izinden de kimliği ortaya çıkmadı. Polis bunun üzerine kadının bulunduğunda üzerindeki kıyafetten, Adnan Menderes Bulvarı'nda bir barda konsomatris olarak çalışabileceği üzerinde durdu.

Kadının kolunda ise ünlü Rus şair Vasily Zhukovsky'nin adının yazılı olduğu dövme olduğu görüldü. Polis, kadının Rus vatandaşı olabileceği üzerinde durmaya başladı. Yaklaşık 200 barı dolaşan polis, elindeki fotoğrafla kadının kim olduğunu belirleyemedi.



5 NİSAN'DA KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Bu arada polis, 5 Nisan günü Eşe Durmuş tarafından yapılan kayıp başvurusundaki genç kızın gölde cesedi bulunan kadına benzediğini belirledi. Polis, Eşe Durmuş'u morga götürdü. Eşe Durmuş morgdaki cesedin üvey kızı olduğunu teşhis etti. Eşe Durmuş kızının 27 Mart'tan bu yana kayıp olduğunu belirterek, "Evden çıkarken kızım böyle dışarı çıkma çok kısa giyinmişsin dedim, o da bana 'sen bana karışma ben istediğim gibi giyinirim' diyerek evden çıktı. Bir daha da dönmedi" dedi.

Eşe Durmuş, genç kızın sürekli Rus yazarların kitabını okuduğunu, evin duvarlarına da Rus yazarların isimlerini yazdığını, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Genç kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.