10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Deniz Bölükbaşı
GÜNDEM

Deniz Bölükbaşı'dan "550 Milletvekili Girişimi" bildirisine yalanlama

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Bölükbaşı, "Böyle bir girişimden haberdar değilim, bunun içinde ve yanında değilim" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:18:21 Güncelleme: 15:20:39 AA

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı, "550 Milletvekili Girişimi" adı altında halk oylamasına ilişkin "hayır" çağrısı yapmak amacıyla yayınlanan ortak bildirinin ekinde kendi isminin de yer aldığını ancak böyle bir girişimden haberdar olmadığını belirterek, ortak bildiri metnini görmediğini ve bu konuda onayının alınmadığını açıkladı.

MHP'nin eski Ankara Milletvekili de olan Bölükbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Nisan'da "550 Milletvekili Girişimi" adı altında halk oylamasında "hayır" çağrısı amacıyla bir ortak açıklama metninin yayınlandığının basına yansıdığına işaret etti.

"Ortak bildirinin ekindeki listede benim ismimim de yer aldığı görülmektedir. Böyle bir girişimden haberdar değilim, bunun içinde ve yanında değilim." ifadesini kullanan Bölükbaşı, bildiri metnini görmediğini ve bu konuda onayının alınmadığını açıkladı.

Bölükbaşı, "siyasi ahlak açısından sorunlu bu tutumu esefle kınadığını" belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Van'da Polis Haftası'nı öğrencilere kitap dağıtarak kutladılar
GÜNDEM

Polis Haftası'nı öğrencilere kitap dağıtarak ...
Referandumda doğru oy kullanma işlemi nasıl yapılır? YSK açıkladı!
GÜNDEM

Kafa karışıklığına YSK son verdi!
Adana'da kazada ölen kişinin aracından kaçak sigara çıktı
GÜNDEM

Kaza yaptı hayatını kaybetti, otomobilden çıkanlar ...
Erdoğan: İzmir'de denize dökerler diye bekledim, gelen giden olmadı
GÜNDEM

"İzmir'de denize dökerler diye bekledim, gelen giden ...
Yargıtay ile TOBB arasında işbirliği protokolü imzalandı
GÜNDEM

Yargıtay ile TOBB arasında işbirliği protokolü ...
Arnavutköy'deki yangında 11 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
GÜNDEM

11 yaşındaydı! Cesedi koltuğun arkasında saklanmış ...
Adana'da kazada ölen kişinin aracından kaçak sigara çıktı
GÜNDEM

KAZA YAPTI HAYATINI KAYBETTİ, OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR POLİSİ BİLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ!
Erdoğan: İzmir'de denize dökerler diye bekledim, gelen giden olmadı
GÜNDEM

"İZMİR'DE DENİZE DÖKERLER DİYE BEKLEDİM, GELEN GİDEN OLMADI"
Arnavutköy'deki yangında 11 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
GÜNDEM

11 YAŞINDAYDI! CESEDİ KOLTUĞUN ARKASINDA SAKLANMIŞ HALDE BULUNDU!
Kağıthane'de silahlı soygun
GÜNDEM

KAĞITHANE'DE HAREKETLİ ANLAR! ARACIN ÖNÜNÜ KESİP...
Erzincan'da kayısı ağacına fıkra gibi "zirai don" tedbiri
GÜNDEM

FIKRA GİBİ OLAY! AĞACI BU HALE GETİRDİ!
Milletvekili milletvekilini muhtar sandı
GÜNDEM

MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİNİ MUHTAR SANDI!