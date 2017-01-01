Erzincan'da kayısı ağacına fıkra gibi "zirai don" tedbiri

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Antalya'dan Erzincan'a gezmeye gelen Cemal Çağlayan ise "Antalya'da yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Babamı ziyarete gelmiştim buraya. Çok güzel bir manzara fakat sahibi kayısıyı ıslatayım derken tamamen dondurmuş. Fotoğrafını çektim sosyal medyada paylaşacağım." diye konuştu.