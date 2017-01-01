10 NİSAN 2017
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Erzincan'da kayısı ağacına fıkra gibi "zirai don" tedbiri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:21:15 AA

  • 1 Erzincan'da kayısı ağacına fıkra gibi "zirai don" tedbiri
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    Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir kayısı ağacının tamamen donmasına neden olan hikayesi Karadeniz fıkralarını aratmadı.

  • 2 Erzincan'da kayısı ağacına fıkra gibi "zirai don" tedbiri
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    Üzümlü ilçesindeki kayısı üreticisi Nusrettin Karatepe, bir süre önce, havaların ısınması sebebiyle çiçek açan kendisine ait bir kayısı ağacını, gece saatlerinde beklenen zirai don olayından etkilenmemesi amacıyla fıskiye sistemiyle sulayıp dondan korumak istedi.

  • 3 Erzincan'da kayısı ağacına fıkra gibi "zirai don" tedbiri
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    Bu amaçla yanına fıskiye sistemi kurup ağacı sulamaya başlayan Karatepe, uzun süre bekledikten sonra suyu kapatıp evine giderek uyudu. Karatepe, sabah saatlerinde uyandığında ise beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

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