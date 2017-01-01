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Kağıthane'de silahlı soygun

Görevliden yaklaşık 10 bin lira nakit parayı zorla alan şahıslar, daha sonra kendi araçlarına binerek olay yerinden kaçtı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:33:25 Güncelleme: 15:34:35 AA

Kağıthane'de belediyenin otoparklarına ait paraları taşıyan bir kişi, yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Belediyesi'ne ait otoparkların son iki günde biriken hasılatını taşıyan belediye görevlisinin aracının önü, Etibank Caddesi üzerinde başka bir araç tarafından kesildi.

10 BİN LİRA NAKİT PARA İLE KAÇTILAR

Araçtan inen silahlı iki kişi, önünü kestikleri araca gelerek belediye görevlisine silah doğrulttu. Görevliden yaklaşık 10 bin lira nakit parayı zorla alan şahıslar, daha sonra kendi araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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